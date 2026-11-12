Congo-Kinshasa: Ebola - Les violences et les déplacements entravent la lutte contre l'épidémie

Près de 11 000 personnes ont contracté Ebola et plus de 5 300 en sont mortes en République démocratique du Congo. Alors que les attaques contre les soignants et les déplacements de population compliquent la riposte, l'ONU alerte sur une épidémie dont la propagation reste difficile à enraye. Au Kenya voisin, la guérison du dernier malade offre toutefois une lueur d'espoir.

L'épidémie d'Ebola continue de gagner du terrain en RDC, où les violences armées compromettent les efforts pour enrayer sa propagation. Mercredi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dressé un bilan alarmant devant les États membres de l'agence onusienne : près de 11 000 cas confirmés et plus de 5 300 morts dans huit provinces du pays.

Si plus d'un quart des patients ont guéri et que la transmission ralentit dans certaines régions, de nouveaux foyers apparaissent ailleurs. « Nous ne devons pas confondre les progrès réalisés dans certaines zones avec une maîtrise de l'épidémie dans son ensemble », a averti le chef de l'OMS.

Les soignants pris pour cible

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L'insécurité dans l'est du pays, où de nombreux groupes armés sévissent, constitue désormais l'un des principaux obstacles à la riposte sanitaire. La semaine dernière, une attaque contre la localité de Cantine-Aloya, dans la province du Nord-Kivu, a fait 66 morts, dont trois soignants. Trois établissements de santé y ont été pillés et incendiés.

Les conséquences sanitaires sont immédiates. Plus de 1 000 personnes ayant été en contact avec des malades échappent désormais au suivi médical, tandis que trois patients infectés restent introuvables.

Deux semaines auparavant, dans la province de la Tshopo, une infirmière avait été tuée et un autre soignant grièvement blessé alors qu'ils intervenaient à la suite d'une alerte Ebola. Coups de feu près des centres de traitement, tentatives d'incendie, menaces contre les équipes médicales. Les incidents se multiplient. « Ces attaques donnent un avantage au virus », a résumé le Dr Tedros.

Ces violences retardent l'identification des malades, perturbent leur prise en charge et empêchent de retrouver les personnes susceptibles d'avoir été contaminées. À ces difficultés s'ajoutent les déplacements de population, les difficultés d'accès liées au terrain, les pluies et les retards de rémunération des soignants, qui font craindre des grèves.

© OMS / Dany Bitita Deux nouveaux candidats-vaccins spécialement conçus contre la souche Bundibugyo du virus sont à l'essai en République démocratique du Congo (RDC). Des voies clandestines échappant à la surveillance

Autre défi, la circulation du virus le long des routes empruntées par les populations déplacées et les commerçants.

Mardi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué avoir détecté 71 cas confirmés d'Ebola sur ces routes. Selon son coordonnateur régional de l'agence onusienne, Andrew Mbala, l'essentiel de ces cas ont été repérés sur des voies informelles, échappant aux postes-frontières officiels.

L'agence a également intercepté 258 dépouilles transportées sur ces itinéraires, une pratique particulièrement préoccupante compte tenu des risques de transmission lors de la manipulation des corps.

Depuis le début de l'épidémie, l'OIM a contribué à plus de 55 millions de contrôles sanitaires en RDC et dans onze pays voisins. Mais ses opérations restent fragilisées par un déficit de financement de près de 60 millions de dollars, sur les 110 millions nécessaires à son plan régional.

Le Kenya entrevoit la fin de l'épidémie

OMS / Genevieve Print Le ministre de la santé du Kenya, Aden Duale, entouré de dignitaires en tenue de cérémonie et traditionnelle, annonce que le dernier patient atteint d'Ebola dans le pays a quitté l'hôpital mercredi. Le contraste est saisissant avec le Kenya, où le dernier patient atteint d'Ebola a quitté l'hôpital mercredi. Le pays, qui a enregistré neuf cas et deux décès depuis l'arrivée d'un voyageur infecté en RDC, entame une période de surveillance de 42 jours. Si aucune nouvelle contamination n'est détectée, il pourra être déclaré exempt d'Ebola le 23 décembre.

Les autorités kényanes ont identifié 135 personnes ayant été en contact avec le premier malade, selon le bureau régional de l'OMS. Huit contaminations secondaires ont été détectées chez des personnes déjà placées en quarantaine, empêchant une propagation plus large du virus. « Nous n'avons pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais nous pouvons désormais l'apercevoir au loin », a déclaré le ministre de la santé, Aden Duale.

En RDC, où sévit la souche Bundibugyo, la recherche vaccinale progresse. Deux nouveaux vaccins expérimentaux pourraient rejoindre un essai clinique en cours. Mais le Dr Tedros a rappelé que les vaccins ne sauraient remplacer le dépistage, l'isolement des malades et la protection des soignants.

Le directeur général de l'OMS a également exhorté les États à lever les restrictions générales de voyage, jugées contre-productives, et à maintenir leur soutien financier.

Au-delà d'Ebola, c'est l'effondrement des conditions de vie qui inquiète l'OMS. Certaines personnes rencontrées par le Dr Tedros lui ont confié considérer le virus comme « un moindre mal » face aux autres menaces qui pèsent sur elles.