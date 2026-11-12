Togo/Algérie: Tizi Ouzou, terre de combat pour les Éperviers

12 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

A deux jours du choc face aux Fennecs d'Algérie, le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Kossi Akpovy, s'est rendu au camp des Éperviers à Tabarka, en Tunisie. Il a porté un message de combat.

Pas de discours tiède. Devant les joueurs, le patron du football togolais a placé la barre très haut. « Prenez ce match comme si c'était celui qui doit vous qualifier pour la CAN. Vous devez vous battre comme des lions. Montrez aux Algériens que vous savez jouer. »

Satisfait de la préparation, Akpovy a surtout fait appel au coeur. « Si vous avez accepté de venir jouer, vous savez ce qui vous attend. Montrez aux gens que vous êtes Togolais. » Le message tombe à pic. Après les critiques de Patrice Neveu sur le manque d'agressivité et les duels perdus, l'heure est à la réaction.

Les Éperviers quittent la Tunisie ce jeudi pour Alger, avant de rallier Tizi Ouzou, où se jouera le match aller samedi. Le retour aura lieu le 17 novembre à Lomé. Avec seulement trois points au compteur dans ces éliminatoires de la CAN 2027, le Togo n'a pas le droit à l'erreur.

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