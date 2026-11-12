Afrique de l'Ouest: Du lait frais produit localement

12 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Une vingtaine d'acteurs de la filière laitière d'Afrique de l'Ouest, dont des structures togolaises, ont reçu mercredi plus de 4 millions d'euros de subventions.

Le financement passe par le Projet d'appui à l'offensive lait en Afrique de l'Ouest (PAOLAO), soutenu par l'Agence française de développement (AFD).

Le PAOLAO fait partie d'une enveloppe globale de 11 millions d'euros engagée par la Commission de la Cédéao en faveur de la filière laitière régionale. Les bénéficiaires sont issus du Togo, du Bénin, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire.

Les financements ciblent les principaux freins au développement du lait local : la collecte, la transformation, la commercialisation et l'accès aux marchés. Malgré un fort potentiel pastoral, la production régionale reste peu valorisée, et la région dépend largement des importations de lait en poudre.

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Pour Ana Quintela, chargée de projet agriculture et développement rural à l'AFD Togo, ces fonds doivent produire des résultats concrets : « améliorer la disponibilité du lait local, créer davantage de valeur ajoutée, renforcer les revenus des ménages et offrir de nouvelles perspectives, notamment aux femmes et aux jeunes ».

L'objectif est de doubler la production de lait frais d'ici 2030 et à porter de 5 % à 20 % la part du lait collecté localement dans les laiteries de la région.

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