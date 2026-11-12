Togo: L'avocat togolais des grands contrats miniers

12 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Discret mais incontournable, Pascal Agboyibor, l'avocat d'affaires togolais est incontournable.

Il a participé aux plus grandes négociations minières et énergétiques du continent, de la République démocratique du Congo au Mali. L'Économiste lui consacre un portrait.

À 59 ans, il dirige l'un des cabinets d'affaires les plus sollicités d'Afrique de l'Ouest. Loin des projecteurs, il a fait de la négociation son terrain de prédilection, dans des secteurs où se jouent des milliards de dollars et des enjeux de souveraineté pour les États africains.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.