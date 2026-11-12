Togo: L'avocat togolais des grands contrats miniers

Discret mais incontournable, Pascal Agboyibor, l'avocat d'affaires togolais est incontournable.

Il a participé aux plus grandes négociations minières et énergétiques du continent, de la République démocratique du Congo au Mali. L'Économiste lui consacre un portrait.

À 59 ans, il dirige l'un des cabinets d'affaires les plus sollicités d'Afrique de l'Ouest. Loin des projecteurs, il a fait de la négociation son terrain de prédilection, dans des secteurs où se jouent des milliards de dollars et des enjeux de souveraineté pour les États africains.