Togo: Bois tropicaux - 40 ans après, un nouvel accord en vue

12 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Concilier exploitation du bois et protection des forêts : c'est le défi de la 62e session du Conseil international des bois tropicaux, qui s'achève ce jeudi à Yokohama, au Japon. Le Togo y participe alors que l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) fête ses 40 ans et prépare un nouvel accord.

La délégation togolaise est menée par Komi Anthe, directeur général de l'Office de développement et d'exploitation des forêts (ODEF).

L'accord international en vigueur date de 2006. Vingt ans plus tard, il doit être remplacé par un texte qui intègre les défis actuels : érosion de la biodiversité, changement climatique et gestion durable des forêts. L'objectif est d'améliorer la coopération entre pays producteurs et consommateurs de bois, pour que l'exploitation économique ne se fasse pas au détriment de la forêt.

La forêt, source de richesse

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Pour le Togo, Yokohama est l'occasion de défendre une vision : protéger la forêt, mais aussi en faire un levier d'emplois et de revenus. « L'ODEF réaffirme l'intérêt accordé à la gestion durable des forêts et à la valorisation du potentiel forestier national », résume Komi Anthe.

Lomé compte aussi sur cette rencontre pour nouer des partenariats techniques et trouver des financements pour ses projets forestiers. Le calendrier tombe bien : le pays vient d'annoncer, à la COP31 d'Antalya, une vaste campagne nationale de reboisement.

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