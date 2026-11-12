Ile Maurice: Taxe sur le sucre - Les PME obtiennent un sursis

Face aux inquiétudes du secteur privé, le gouvernement reporte l'extension de l'excise duty à de nouveaux produits sucrés. Un comité examine les répercussions de cette mesure avant une décision du Conseil des ministres.

La taxe sur le sucre attendra. Répondant à une question du député Sydney Pierre, le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, a confirmé que l'extension de l'excise duty à de nouvelles catégories de produits a été différée, à la suite des préoccupations exprimées par les opérateurs économiques.

Prévue dans le Budget 2026-2027, cette mesure devait faire passer la taxe de 12 à 15sous par gramme de sucre dès le 20 juin 2026. À compter du 1er octobre, elle devait également concerner des produits jusqu'ici exonérés, notamment les confiseries, gelées de fruits, confitures, biscuits, gaufres et chewing-gums.

Mais les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés coopératives redoutent une hausse des coûts de production, qui pourrait se répercuter sur les prix et fragiliser les entreprises locales face aux importations moins chères.

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Pour examiner ces inquiétudes, un comité présidé par le ministre a été mis en place. Deux réunions se sont tenues, les 15 juillet et 9 septembre. Les discussions portent notamment sur les prix, la production locale, l'emploi et la compétitivité.

Le gouvernement étudie également les modèles appliqués en Afrique du Sud et à Singapour. Les recommandations du comité seront soumises au Conseil des ministres, qui prendra la décision finale. Entre santé publique et survie des entreprises locales, l'équilibre reste à trouver.