Ile Maurice: Grand-Baie - Stevenson Perrine, 34 ans, noyé dans le lagon

Une sortie de pêche a viré au drame à Grand-Baie, à Rodrigues. Stevenson Perrine, également connu sous le sobriquet de «Piksou», âgé de 34 ans, a été retrouvé sans vie dans le lagon de cette localité, dans la matinée de mardi. Ce pêcheur avait quitté son domicile la veille pour une partie de pêche à pied, mais n'était jamais rentré. Inquiète de son absence, sa tante a alerté les éléments de la National Coast Guard (NCG), qui ont finalement retrouvé son corps dans le lagon. L'autopsie pratiquée dans la soirée a confirmé que le trentenaire était décédé des suites d'une noyade.

Stevenson Perrine avait quitté son domicile lundi, aux alentours de 17 heures, pour se rendre dans le lagon de GrandBaie, où il avait l'habitude de pratiquer la pêche à pied. Toutefois, les heures ont passé sans que le pêcheur regagne son domicile. Ce n'est que le lendemain matin que sa tante, Marie Stéphanie Perrine, âgée de 45 ans, s'est véritablement inquiétée de son absence. Vers 6 heures, elle s'est rendue dans la chambre de son neveu pour vérifier s'il était rentré, mais celui-ci était toujours introuvable.

Face à cette situation préoccupante, elle a décidé de solliciter l'intervention de la NCG vers 8 heures. Accompagnée des garde-côtes, elle s'est rendue à l'endroit où son neveu avait l'habitude de pêcher. Des recherches ont alors été entreprises dans le lagon afin de retrouver le trentenaire. Vers 10 heures, les éléments de la NCG ont repêché le corps sans vie d'un homme. Appelée à procéder à son identification, Marie Stéphanie Perrine a confirmé qu'il s'agissait bien de son neveu.

La police a été informée de cette découverte et plusieurs unités, notamment la Criminal Investigation Division, le Scene of Crime Office, ainsi qu'un photographe et un dessinateur de la police, ont été mobilisées pour les constatations d'usage. Le corps du pêcheur a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital Queen Elizabeth, à Rodrigues. Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer les causes exactes de sa mort.

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L'examen post-mortem, pratiqué mardi soir par le Dr Monvoisin, a conclu à une mort par noyade. Reste à déterminer comment le pêcheur s'est retrouvé en difficulté dans le lagon.

La mort de Stevenson Perrine endeuille Grand-Baie, où il vivait et pêchait. Ses proches espéraient encore le retrouver vivant. Une enquête de police a été ouverte pour établir les circonstances du drame.