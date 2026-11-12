Ile Maurice: Climat - Un El Niño peut-être historique, un plan de préparation agricole en cours

L'épisode El Niño en cours pourrait figurer parmi les plus puissants jamais enregistrés. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, à l'Assemblée nationale en réponse au député Ashley Ramdass, qui l'interrogeait sur l'impact attendu du phénomène et sur l'élaboration d'un plan national de préparation. Le ministre a annoncé que le ministère de l'Agro-industrie élabore un plan de préparation pour le secteur agricole.

Selon les centres climatiques mondiaux cités par le ministre, l'épisode, qui a commencé à se développer en juin, a déjà atteint une très forte intensité et devrait continuer à se renforcer pendant l'été 2026-2027.

L'agriculture est en première ligne. Les tomates sous serre, les légumes feuilles, le chou et les haricots devraient être impactés. Au manque d'eau s'ajoute la menace des ravageurs, comme les thrips, sur la tomate, le piment et l'aubergine. La baisse des fourrages disponibles et la chaleur excessive pourraient aussi affecter la production de poulet. Le plan du ministère de l'Agro-industrie prévoit notamment le rationnement de l'eau, le report des replantations et l'exploitation de ressources en eau inutilisées. Dans le nord de l'île, l'irrigation des légumes est désormais prioritaire en raison de la raréfaction des pluies. Pour la pêche, le ministère mise sur l'augmentation de la production locale, la diversification de l'aquaculture, la conservation des écosystèmes marins et la facilitation des importations de poisson.

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Pour l'approvisionnement en eau, le ministère de l'Énergie et des Services publics a mis sur pied un Water Crisis Committee. Parmi les autres mesures figurent la mise en service de forages, l'exploitation de ceux existant dans le système de Mare-aux-Vacoas, l'installation de filtres sous pression conteneurisés sur des sources d'eau de surface et le programme d'aide gratuite à l'achat de citernes. Côté santé, le ministère de la Santé assure une surveillance continue des vecteurs de maladies et des opérations de lutte contre les gîtes larvaires. Des plans d'urgence sont en place dans tous les hôpitaux régionaux pour faire face aux cyclones, tsunamis et autres catastrophes.

Le ministre a également rappelé que les Mauritius Meteorological Services ont publié le 27 octobre leurs perspectives saisonnières pour l'été, en présence notamment du National Disaster Risk Reduction and Management Centre, de la police et des pompiers. Ce centre poursuit par ailleurs ses formations communautaires de réponse aux catastrophes dans les zones vulnérables du pays.