Ile Maurice: Santé sexuelle et VIH - Le gouvernement veut renforcer la prévention et l'accès aux soins

12 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Renforcer l'éducation sexuelle, améliorer l'accès à la contraception et intensifier la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Tels sont les axes prioritaires présentés par le ministre de la Santé, Anil Bachoo, en réponse à la députée Roxana Collet sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que sur la prise en charge du VIH à Maurice et à Rodrigues.

Le ministère s'appuie sur la politique nationale de santé sexuelle et reproductive 2022-2027. Parmi les initiatives engagées figurent l'actualisation de l'évaluation des besoins en santé reproductive, le développement d'un programme d'éducation sexuelle complète et la révision de la stratégie nationale de santé des adolescents 2024-2029. Un projet pilote de formation implique notamment 34 adolescents.

Le ministre a également évoqué la nécessité de renforcer les services de planification familiale dans les hôpitaux régionaux, notamment pour les soins postpartum et post-avortement. Le manque de personnel, en particulier d'agents de santé communautaire et de sages-femmes, demeure toutefois un défi, tout comme les inégalités d'accès aux services.

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Concernant le VIH, le gouvernement entend intensifier les campagnes de sensibilisation, élargir le dépistage et faciliter l'accès aux traitements antirétroviraux. Les prophylaxies pré et post-exposition figurent également parmi les moyens de prévention proposés. Le dépistage à domicile et les services communautaires sont appelés à être renforcés.

La stigmatisation, la discrimination et la persistance des transmissions, particulièrement chez les jeunes adultes et les populations clés, restent des obstacles majeurs. Le ministère mise sur la collaboration avec l'Organisation des Nations unies, le Fonds mondial et les partenaires régionaux pour améliorer la prévention et la prise en charge.

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