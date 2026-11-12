Ile Maurice: Trou-aux-Biches - Les travaux contre l'érosion attendus début 2027

Les habitants de Trou-aux-Biches devront patienter jusqu'au premier trimestre 2027 pour voir démarrer les travaux contre l'érosion de leur plage. Interpellé par le député Rookny, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a indiqué que les appels d'offres sont ouverts depuis le 7 novembre sur le système d'e-procurement, jusqu'au 15 décembre.

Financé par le Climate and Sustainability Fund, le chantier couvrira quelque 800 mètres de la plage publique. Au programme, un enrochement sur 460 mètres et une promenade piétonne sur 500 mètres, mais aussi un ponton flottant près de la Fish Landing Station, une rampe de mise à l'eau, des escaliers d'accès à la mer et un aménagement paysager du site.

Le problème ne date pas d'hier. L'ouverture de passes dans le récif a fragilisé la plage, une érosion que des années de développement intensif sur le littoral n'ont fait qu'aggraver. Face aux demandes répétées des habitants et des pêcheurs, le ministère a classé le site parmi ses priorités dans le cadre du Coastal Adaptation Programme. Les études, elles, sont confiées au cabinet Luxconsult (Mtius) Ltd depuis mai 2022.

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À l'origine, l'ambition était plus large. Les travaux devaient s'étendre sur 1 130 mètres, jusqu'aux terrains de la Défense, avec quatre épis en enrochement et un rechargement de plage devant les sites loués. Un premier appel d'offres avait même été lancé le 9 avril 2026. C'était sans compter les locataires installés près des terrains de la Défense, inquiets de l'impact visuel et écologique des épis. Reçus au ministère le 11 juin 2026, ils ont obtenu que le projet soit découpé en deux phases, la plage de Trou-aux-Biches passant en premier. Quatre jours plus tard, l'appel d'offres était annulé et les documents revus.

De leur côté, les habitants ont été consultés à deux reprises, le 12 juin 2025 et le 16 juillet 2026, et ont donné leur accord aux travaux. Quant à la deuxième phase, le ministère planche sur des solutions fondées sur la nature.