Ile Maurice: State Age Pension - Près de la moitié des futurs bénéficiaires ont déjà fait leur demande

À sept semaines de l'entrée en vigueur de la State Age Pension (SAP), 8573 demandes ont déjà été reçues. Le chiffre, arrêté mardi matin, a été communiqué par le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron. Sur quelque 18000 personnes éligibles, à savoir celles ayant atteint 60 ans au cours de l'année 2026, environ 48% ont donc déjà sauté le pas.

La députée de Rodrigues, Dianette Henriette-Manan, voulait savoir comment le ministère informe les futurs pensionnés et forme ses agents. La nouvelle pension remplacera la Basic Retirement Pension au 1er janvier2027, et rétablira pour tous la possibilité d'en bénéficier dès 60 ans.

Le numérique domine largement. Disponible depuis le 7 octobre sur le site du ministère, le formulaire en ligne a été utilisé pour 6 157 demandes, soit 72 % du total. Les 2 416 autres ont été déposées dans les bureaux de la sécurité sociale, avec l'aide d'agents.

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Pour la première fois, un futur pensionné n'a plus besoin de se déplacer. Une fois la demande soumise, il reçoit un accusé de réception par SMS avec un numéro de référence. Il ne sera convoqué dans un bureau qu'en cas de besoin de vérification. Ceux qui maîtrisent mal les outils numériques peuvent se rendre dans l'un des 38 bureaux de la sécurité sociale, qui assurent ce service y compris le week-end.

Pour informer le public, le ministère a lancé dès le 27 août un simulateur permettant d'estimer le montant de sa future pension, accessible sur une application mobile gouvernementale et sur son site. Une courte vidéo d'animation a été diffusée à la radio et sur la MBC du 18 septembre au 2 octobre, et une conférence de presse s'est tenue le 6 octobre. Les bénéficiaires de l'income support de Rs10370 sont aussi concernés, puisque la SAP leur rapportera davantage. Sur les 5058 SMS envoyés à ceux qui atteignent 60 ans en 2026, 3000 ont déjà débouché sur une demande.