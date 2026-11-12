Ile Maurice: Un conducteur de 20 ans arrêté avec une fausse plaque d'immatriculation

Un jeune homme de 20 ans a été arrêté après que la police a découvert une fausse plaque d'immatriculation sur une fourgonnette à La Vigie, mardi 10 novembre. Le conducteur aurait également commis quatre autres infractions routières.

Les faits se sont produits vers 9 h 35. Le jeune homme, qui était au volant d'une fourgonnette blanche de marque Ford, a été intercepté par la police. Lors des vérifications, les policiers ont relevé que le véhicule circulait avec une fausse plaque d'immatriculation.

Le conducteur a aussi été verbalisé pour quatre autres infractions, notamment l'utilisation d'un feu non autorisé, des vitres teintées, des roues dépassant la carrosserie du véhicule et la conduite sans permis.

Le jeune homme a été placé en cellule au poste de police de Curepipe, sur ordre d'un Assistant Superintendent of Police. L'enquête se poursuit.