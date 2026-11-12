Ile Maurice: Reddy Mooneesawmy aurait été étouffé pour Rs 400

Le procès de Jean Brandon Adolphe Joli s'est poursuivi, mercredi 11 novembre, devant la Cour suprême. Au deuxième jour de ce Trial by Jury, la représentante de la poursuite a présenté sa version des événements ayant conduit à la mort de Reddy Mooneesawmy. Plusieurs éléments de preuve ont également été produits en cour, dont un oreiller portant des traces de sang.

«Un meurtre est l'un des crimes les plus graves du pays.» C'est en ces termes que l'avocate représentant l'État a introduit son intervention devant la Cour suprême dans le cadre du procès de Jean Brandon Adolphe Joli, accusé du meurtre de l'entrepreneur Reddy Mooneesawmy.

Au cours de sa présentation, la représentante de la poursuite a retracé les circonstances du drame, survenu le 28 mai 2022 au domicile de la victime, à Stanley. Selon les éléments présentés par la poursuite, Reddy Mooneesawmy avait consommé une importante quantité d'alcool le jour des faits, comme l'aurait relevé le médecin légiste.

L'accusé se serait rendu chez son employeur avec l'intention de cambrioler sa maison. Profitant de l'état d'ébriété de la victime, il aurait tenté de lui dérober des biens. Mais Reddy Mooneesawmy aurait surpris l'intrus et aurait crié «Voler !» pour donner l'alerte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est alors que la situation aurait dégénéré. Selon la version exposée par la poursuite, Jean Brandon Adolphe Joli aurait attrapé la victime par-derrière avant de la traîner jusqu'à sa chambre. Il l'aurait ensuite étouffée, le visage contre le matelas. La victime serait décédée quelques secondes plus tard. L'accusé aurait alors fouillé la maison avant de faire main basse sur une somme de Rs 400.

À l'arrivée des policiers de Stanley, le corps de ReddyMooneesawmy aurait été découvert dans sa chambre.

Des éléments matériels produits en cour

La représentante de la poursuite a également évoqué le travail effectué par les techniciens du Scene of Crime Office après leur arrivée sur les lieux. Plusieurs traces et éléments susceptibles de contribuer à l'enquête auraient été relevés dans la maison.

Des traces d'ADN auraient notamment été découvertes à différents endroits, dont sur la poignée de la porte de la chambre où le corps avait été retrouvé. Des cheveux auraient également été relevés au sol, tandis que des empreintes auraient été recueillies sur un téléviseur et une bouteille de whisky.

Les empreintes auraient ensuite été transmises au Forensic Science Laboratory pour analyse, avant d'être conservées au Crime Record Office, aux Casernes centrales.

Au cours de cette deuxième journée d'audience, plusieurs pièces à conviction ont également été produites devant la cour. Parmi elles figure un oreiller portant des traces de sang, vraisemblablement celui de la victime.

Jean Brandon Adolphe Joli, qui a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès mardi, est défendu par Me Neelkanth Dulloo devant le juge M. S. Manrakhan.