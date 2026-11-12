Ile Maurice: Écoles spécialisées - La SENA ne délivrera pas d'enregistrement à un établissement avant janvier

12 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Un établissement d'éducation spécialisée faisant l'objet de préoccupations ne recevra pas son certificat d'enregistrement avant janvier. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Éducation Mahend Gungapersad, en réponse à la députée Rubna Daureeawo. Celle-ci l'interrogeait sur les plaintes visant les écoles à besoins éducatifs particuliers (Special Education Needs).

La députée de Rivière-des-Anguilles-Souillac voulait connaître plusieurs éléments: le nombre de plaintes reçues au cours des deux dernières années et leur nature ; les mesures prises par catégorie ; l'existence éventuelle d'écoles fonctionnant sans l'enregistrement requis.

Selon le ministre, la Special Education Needs Authority (SENA) a fini par transmettre un dossier à la police. Elle avait constaté qu'un établissement poursuivait ses activités malgré les échanges et les mises en garde. Le ministère attend désormais le mois de janvier. D'ici là, aucun certificat d'enregistrement ne sera délivré à cet établissement.

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La députée demandait aussi si les conclusions des inspections et les résultats des enquêtes sont communiqués aux parents. Mahend Gungapersad a répondu par l'affirmative. La SENA échange directement avec certaines familles, et des parents ont contacté les agents de l'autorité, qui travaillent en collaboration avec eux.

Le ministre a également été interrogé sur les effectifs de la SENA, alors que plusieurs départements relevant de son ministère font face à des préoccupations similaires en matière de ressources humaines.

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