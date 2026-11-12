Ile Maurice: Jean-Michel Lee Shim obtient le report de son audition par la FCC

12 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

La Financial Crimes Commission (FCC) devra revoir son calendrier dans le cadre de son enquête sur SMS Pariaz - société de paris en ligne créée par Jean-Michel Lee Shim il y a plusieurs années - pour des allégations de corruption et de fraude. Alors qu'elle avait convoqué Jean-Michel Lee Shim hier, mercredi, en début d'après-midi, la FCC a reporté son audition à la semaine prochaine, après une démarche urgente de l'homme d'affaires devant la juge en chambre Green-Jokhoo.

La juge avait été saisie à la suite du dépôt, le matin, d'un affidavit de Jean-Michel Lee Shim, par l'intermédiaire de l'avoué Selva Murday. L'homme d'affaires est représenté par l'avocat Noor Hussenee.

Au coeur de cette démarche : son droit d'être assisté par l'avocat de son choix durant son audition par les enquêteurs de la FCC, en l'occurrence Me Shamir Hossany. Ce dernier, indisponible cette semaine, avait proposé que l'audition soit fixée à la semaine prochaine.

La FCC avait néanmoins maintenu la convocation pour ce mercredi, ce qui aurait contraint l'homme d'affaires à se présenter sans son conseil juridique. Estimant que cette situation portait atteinte à ses droits, Jean-Michel Lee Shim a décidé de saisir la juge en chambre.

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Lors de l'audience, la FCC était représentée par Meᣵ Roopchand, Arzamkhan et Chatoo, qui n'ont pas objecté à la demande formulée par Jean-Michel Lee Shim. L'audition a ainsi été renvoyée à la semaine prochaine, afin qu'il puisse être entendu en présence de Me Shamir Hossany.

Cette décision modifie donc le calendrier des enquêteurs, qui devront patienter avant de recueillir la version du bookmaker et ancien actionnaire de SMS Pariaz dans cette affaire.

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