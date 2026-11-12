Ile Maurice: Pêche - L'île importe 85% du poisson qu'elle consomme

Sur les 35545 tonnes de poisson consommées à Maurice en 2025, 30 165 tonnes ont été importées, soit 85 %. Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, l'a reconnu lui-même ce mardi à l'Assemblée nationale, évoquant une situation préoccupante pour un pays doté de la plus grande zone économique exclusive d'Afrique. En réponse au député Jugurnauth, il a fixé un objectif de 50000tonnes de production locale d'ici trois ans.

La production nationale a pourtant atteint 39 345 tonnes l'an dernier. Mais l'essentiel, soit 33 965 tonnes de thon et d'espèces apparentées, part à la conserverie ou à l'export. Pêche sur les bancs, pêche artisanale et aquaculture n'ont fourni que 5 380 tonnes au marché local.

Le ministre a énuméré les freins, parmi lesquels l'inaccessibilité de certaines zones pour des raisons géopolitiques, une flotte limitée, des coûts élevés et l'impact du changement climatique. Il a aussi pointé l'épuisement du lagon, qu'il attribue au grand nombre de cartes de pêcheur délivrées sous l'ancien gouvernement.

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Pour la pêche industrielle, l'immatriculation de navires sous pavillon mauricien et l'attribution de quotas devraient apporter 3800 tonnes d'ici 2029. Un nouveau cadre de licences pour les navires étrangers pêchant le thon germon mettrait 500 tonnes de prises accessoires sur le marché local dès la saison 2026- 2027. La hausse de 500 tonnes du quota d'albacore accordé par la Commission des thons de l'océan Indien ouvre aussi la voie à une deuxième unité de transformation d'ici 2028.

La flotte semi-industrielle doit passer à 80 navires en 2028, pour porter sa production de 1 600 à 3 200 tonnes. Vingt-trois pêcheurs suivent actuellement une formation de skipper. La pêche artisanale, elle, doit atteindre 3 000 tonnes grâce au CANOT Scheme et à des dispositifs de concentration de poissons. L'aquaculture devrait grimper à 3 450 tonnes, avec un appel à manifestation d'intérêt international de l'Economic Development Board pour 19 zones d'élevage en mer. Enfin, deux écloseries de Rs 33 millions, d'une capacité de 125 000 juvéniles par an, seront livrées d'ici juin 2027 pour repeupler le lagon.