Ile Maurice: Inondations à Riche-Mare - Le projet de drains toujours suspendu à l'aval de la LDA

Plus de deux ans après le recrutement d'un consultant, les travaux censés mettre fin aux inondations à répétition le long des routes Hallooman et Tagore, à Riche-Mare, n'ont toujours pas de date de démarrage. Le projet attend encore l'approbation finale de la Land Drainage Authority (LDA), a fait savoir le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, ce mardi à l'Assemblée nationale. Il répondait au député Beechook.

Le dossier a connu plusieurs étapes depuis 2024. Le consultant, nommé le 27 juillet de cette année-là, devait analyser le réseau de drainage de la région et proposer des solutions. Un relevé de terrain a permis d'identifier les principaux points d'accumulation d'eau lors de fortes pluies, sur les deux routes et les rues adjacentes. Le rapport de conception préliminaire a été approuvé le 3 février 2025, puis la version révisée du rapport détaillé soumise à la LDA en octobre 2025. Il aura fallu près d'un an d'échanges pour que la LDA donne, le 30 septembre 2026, son accord de principe, assorti de conditions techniques. Les précisions demandées lui ont été transmises le 4 novembre.

Une fois son feu vert obtenu, le ministère devra encore lancer les procédures d'acquisition de terrains et obtenir les autorisations des fournisseurs de services, avant de solliciter le financement nécessaire au lancement des appels d'offres. Le projet figure parmi ceux en préparation dans l'annexe du Climate and Sustainability Fund.

D'ici là, à l'approche de la saison des pluies, la LDA a demandé à la Road Development Authority et à l'autorité locale d'assurer le nettoyage régulier des drains existants dans la circonscription n° 9.

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En question supplémentaire, le député a demandé que le projet soit confié à une seule entité, comme la Drains Infrastructure Construction Ltd, plutôt que d'être partagé entre le conseil de district de Flacq, le ministère des Collectivités locales, la National Development Unit et la Road Development Authority. Le ministre a répondu qu'il prendrait la proposition en considération au moment du lancement des appels d'offres.