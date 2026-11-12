Ile Maurice: La Ferme - Joseph Jovaneé Begue, 60 ans, retrouvé mort sur la route

Mystère autour de la mort de Joseph Jovaneé Begue, connu comme «Beng», âgé de 60 ans. Cet habitant d'Anse-Nicolas, à Rodrigues, a été retrouvé sans vie, tôt dans la matinée de mardi, sur la voie publique, à proximité de la boutique La Paix, dans la région de La Ferme. Le sexagénaire présentait de multiples blessures sur le corps. Selon les premières informations recueillies par la police, il pourrait avoir été victime d'un accident de la route dont l'auteur aurait pris la fuite. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

C'est la fille de la victime, âgée de 32 ans, qui a fait la macabre découverte alors qu'elle empruntait cette route tôt dans la matinée. Elle a aperçu son père étendu sur la chaussée, présentant plusieurs blessures. Alertés, des policiers du poste de La Ferme se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont découvert le sexagénaire allongé sur le dos, sur le côté gauche de la route en direction de Baie-du-Nord. Il ne donnait plus aucun signe de vie.

Les bras de la victime étaient écartés et plusieurs blessures étaient visibles sur son corps. Des éléments de la Criminal Investigation Division, du Scene of Crime Office, ainsi qu'un photographe de la police, ont été mobilisés pour procéder aux premières constatations. Le corps a ensuite été transporté au centre de santé de La Ferme, où le Dr Leveque a constaté le décès, avant son transfert à la morgue de l'hôpital Queen Elizabeth pour les besoins de l'autopsie.

L'examen post-mortem, pratiqué mardi soir par le Dr Monvoisin, a attribué le décès à un choc consécutif à de graves blessures au thorax. Selon les conclusions médico-légales, ces blessures sont compatibles avec un accident de la route.

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Toutefois, plusieurs zones d'ombre subsistent autour de cette affaire. Lors des premières constatations, les enquêteurs n'auraient relevé aucune trace visible d'accident ni aucun indice permettant d'identifier un éventuel véhicule impliqué. À ce stade, l'hypothèse d'un accident mortel suivi d'un délit de fuite est envisagée, mais les circonstances exactes du décès restent à établir. L'enquête se poursuit pour établir les faits et retrouver d'éventuels témoins.

Les funérailles de Joseph Jovaneé Begue ont eu lieu hier à La Ferme. Ses proches attendent désormais de l'enquête qu'elle éclaircisse les circonstances de sa mort.