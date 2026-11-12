Ile Maurice: Kaviraj Sukon insiste sur le rôle des entreprises dans l'employabilité des jeunes

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, a défendu le Mauritius Telecom Foundation Bill en soulignant la nécessité d'une plus grande collaboration entre le secteur privé et les établissements d'enseignement. Selon lui, les entreprises ont un rôle à jouer dans la formation des jeunes et leur préparation au marché du travail.

«Le gouvernement investit dans un enfant pendant près de 18 ans, de l'éducation préscolaire aux études secondaires, puis durant ses trois années de premier cycle universitaire. Pourquoi les entreprises ne pourraient-elles pas investir trois années supplémentaires pour rendre nos étudiants employables ?» a-t-il demandé.

S'appuyant sur un récent rapport de la Banque mondiale, le ministre a rappelé le décalage entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre. Il estime qu'une collaboration plus étroite entre les entreprises et le secteur éducatif, notamment à travers l'ouverture des portes aux étudiants et aux chercheurs, contribuerait à réduire cette inadéquation.

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Répondant aux questions du leader de l'opposition concernant la transparence du dispositif, Kaviraj Sukon a indiqué que le classement des candidats serait établi par Cambridge. Il a également précisé que les modalités pratiques seraient définies dans des règlements, afin de tenir compte des différences de frais universitaires selon les pays et des éventuelles situations particulières rencontrées par les étudiants au cours de leur parcours.