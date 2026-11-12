Ile Maurice: Congé maternité - Jusqu'à un an, dont six mois à plein salaire

Les fonctionnaires pourront bénéficier, à partir du 1er janvier 2027, de 26 semaines de congé maternité rémunérées à plein salaire. Elles auront également la possibilité de prendre 26 semaines supplémentaires à demi-salaire, portant ainsi la durée totale du congé à une année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Raj Pentiah, lors de l'assemblée générale annuelle du Government General Services Union (GGSU), ce jeudi 12 novembre, au Rabita Hall, à Port-Louis.

Le ministre a indiqué qu'une circulaire sera publiée au plus tard la semaine prochaine afin de préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions. Une autre circulaire viendra clarifier les conditions relatives au congé menstruel dans la fonction publique.

Au-delà de ces annonces, Raj Pentiah a présenté les grandes lignes du Public Service Bill, destiné à encadrer les réformes du secteur public. Des consultations ont déjà été organisées pendant deux jours avec les différentes parties concernées. L'objectif est de mettre en place un cadre légal visant à améliorer le fonctionnement de l'administration et la qualité des services offerts à la population.

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Parmi les principaux axes de cette réforme figurent l'amélioration de la prestation de services, le bien-être des fonctionnaires et la mise en place de parcours de carrière plus transparents. Le ministre souhaite également renforcer la formation continue, en permettant aux fonctionnaires d'accéder gratuitement aux formations proposées dans les centres relevant de son ministère, afin de développer leurs compétences et leurs perspectives d'avancement.

La question des procédures disciplinaires a aussi été soulevée. Raj Pentiah souhaite éviter que certains dossiers, notamment ceux concernant des suspensions ou des interdictions d'exercer, ne s'éternisent. Il propose ainsi la création d'une commission disciplinaire chargée de rendre ses décisions dans un délai maximal de six semaines. Elle comprendrait notamment des représentants syndicaux, du public et des professionnels du droit.

Prenant également la parole, le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, a plaidé pour une réduction des écarts entre les conditions de travail dans les secteurs public et privé. Il estime que les employés devraient bénéficier de droits similaires, quel que soit leur secteur d'activité, évoquant notamment les dispositions relatives au congé menstruel et à l'allongement du congé maternité.

De son côté, le président du GGSU, Vijaye Prakash Bundhun, a insisté sur la nécessité d'associer pleinement les syndicats aux réformes. Si leurs représentants ont participé aux ateliers de consultation et soumis plusieurs propositions, il souhaite qu'ils puissent également prendre connaissance des projets de loi et des documents préparatoires afin de vérifier que leurs recommandations sont prises en compte.

«Les syndicats connaissent les besoins des travailleurs. Il faut donc les consulter et les inclure dans toutes les réformes», a-t-il souligné. Il a également appelé à garantir aux fonctionnaires un environnement de travail adéquat, à les protéger contre les abus d'autorité et à mettre fin aux transferts arbitraires.

Le président du syndicat a par ailleurs soulevé plusieurs préoccupations liées au rapport du Pay Research Bureau, notamment les erreurs et omissions relevées, la réforme des pensions, les postes vacants et la flexibilité des horaires de travail. L'assemblée générale a également été l'occasion pour le GGSU de lancer son site web et ses réseaux sociaux.