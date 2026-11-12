Ile Maurice: Tamarind Falls bientôt raccordé à La Marie

Face à la crise hydrique qui frappe Maurice, le gouvernement accélère les travaux pour diversifier les sources d'approvisionnement. Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a annoncé, jeudi 12 novembre, le raccordement de Tamarind Falls à la station de traitement de La Marie. Trois équipes sont actuellement mobilisées sur le terrain, avec pour objectif de connecter l'ensemble des réservoirs dans un délai de dix jours.

Cette annonce a été faite lors du troisième atelier de consultation sur la nouvelle politique nationale de l'eau, organisé au Caudan Arts Centre, à Port-Louis, en collaboration avec l'Agence française de développement (AFD). La situation demeure préoccupante. Selon Patrick Assirvaden, la production quotidienne de la station de La Marie est passée de 110 000 à 46 000 mètres cubes en quelques semaines, soit une baisse de près de 60 %. Le niveau du réservoir de Mare-aux-Vacoas avait également chuté aux alentours de 33 % en octobre.

Pour renforcer l'approvisionnement, six forages présentant une capacité totale estimée à 17 200 mètres cubes par jour ont été identifiés à Trianon, Côte-d'Or, Valentina, Beaux-Songes et Beard. Ces ressources devraient bénéficier à plusieurs régions, notamment Beau-Bassin, Phoenix, Bambous et Moka. Le ministre a toutefois précisé que les volumes réellement disponibles dépendront des conditions hydrologiques.

Parallèlement, les nouveaux raccordements entre Mare-Longue et La Marie permettent déjà de mobiliser plus de 20 000 mètres cubes supplémentaires quotidiennement.

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64 % de l'eau produite non facturée

Autre constat préoccupant : en 2024, environ 64 % de l'eau potable produite à Maurice n'a pas été facturée, notamment en raison des fuites, des problèmes de comptage et des pertes commerciales.

La directrice de l'AFD pour Maurice et les Seychelles, Audrey Nirrengarten, a insisté sur la nécessité d'améliorer la performance du réseau. Elle a évoqué un objectif proposé de réduction de l'eau non facturée à 35 % d'ici 2040. La nouvelle politique nationale de l'eau, dont l'horizon stratégique s'étend jusqu'en 2051, vise notamment à moderniser les infrastructures, améliorer la gouvernance et renforcer la résilience climatique.

Le ministre est également revenu sur les tensions entourant le Water Tank Scheme. Alors que certains fournisseurs réclament une augmentation de la subvention de Rs 15 000 et auraient suspendu les nouvelles commandes, Patrick Assirvaden a dénoncé ceux qui privilégient leurs intérêts commerciaux et leurs profits en pleine crise de l'eau.