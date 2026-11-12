Ile Maurice: Quatre étudiants mauriciens s'envoleront pour Shenzhen avec Huawei

Quatre étudiants mauriciens participeront à la dixième édition du programme Seeds for the Future de Huawei, qui se tiendra du 21 au 29 novembre à Shenzhen, en Chine. Leur sélection a été annoncée lors de la cérémonie de lancement organisée ce jeudi 11 novembre au Labourdonnais Waterfront Hotel, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la recherche, Kaviraj Sukon, et de l'ambassadrice de Chine à Maurice, Huang Shifang.

Les participants ont été retenus parmi les étudiants des académies Huawei ICT certifiées. Il s'agit de Mohammad Ally Hassen Seegoolam, de l'Université de Maurice, Mégane Coret, de Middlesex University, Trisham Durbary, de l'University of Technology Mauritius, et Sabaah Noor Banon Korimbocus, de Curtin Mauritius.

Pour cette édition, sept académies Huawei ICT ont soumis 25 candidatures. À Shenzhen, les quatre étudiants prendront part à des activités consacrées aux avancées technologiques dans plusieurs domaines, notamment l'intelligence artificielle, le cloud computing, la 5G, le deep learning et l'énergie numérique. Des visites sur site, dont celle du siège de Huawei, sont également prévues.

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Lors de la cérémonie, le ministre Kaviraj Sukon a mis l'accent sur l'adaptation des compétences aux évolutions du marché du travail. Face à la progression de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, il a encouragé les jeunes à se familiariser avec ces technologies afin de mieux répondre aux besoins futurs de l'économie. Il a également présenté cette expérience comme une occasion de renforcer leur parcours professionnel.

L'ambassadrice de Chine, Huang Shifang, a, de son côté, évoqué les possibilités de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'éducation et de la technologie. Elle a notamment souligné le rôle des entreprises comme Huawei dans la formation aux compétences numériques et le développement technologique.

La collaboration entre les établissements d'enseignement et le secteur privé a également été abordée par le vice-chancelier de l'Université de Maurice, Kavi Kumar Khedo. Il a estimé que ce rapprochement est nécessaire pour mieux adapter les formations universitaires aux compétences recherchées par les entreprises.

Huawei propose également d'autres initiatives de formation à travers son programme ICT Academy et la Huawei ICT Competition. En partenariat avec plus de dix institutions, l'entreprise propose des formations en réseaux informatiques, en cloud computing, en intelligence artificielle et en cybersécurité. Ces dispositifs visent à rapprocher les enseignements académiques des compétences recherchées sur le marché du travail.

Kevin Wen, Managing Director de Huawei Mauritius, a souligné l'importance de la collaboration entre les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et le secteur privé dans la formation aux compétences numériques. Il a indiqué que Huawei, présente à Maurice depuis plus de 22 ans, a contribué à la formation de talents locaux à travers ses différents programmes.

Concernant la Huawei ICT Competition, l'entreprise fait état de plus de 40 étudiants mauriciens ayant participé aux finales régionales en Afrique du Sud et aux finales mondiales au fil des éditions. La compétition compte jusqu'ici 200 inscriptions à Maurice. Les lauréats auront la possibilité de prendre part à une nouvelle phase de la compétition en Chine en mai 2027.