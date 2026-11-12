Ile Maurice: Mahend Gungapersad défend le choix de deux bénéficiaires

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a défendu le choix d'accorder deux bourses d'études dans le cadre du Mauritius Telecom Foundation Bill, rejetant d'emblée les critiques du leader de l'opposition, qu'il estime motivées par des considérations politiques.

Lors de son summing-up, il a rappelé que les deux bénéficiaires seraient sélectionnés sur la base du mérite, à partir du classement des 500 candidats dans les différentes filières. Il a précisé que la sélection ne reposerait pas sur des préférences personnelles, mais sur les résultats obtenus.

Le ministre a également défendu la démarche engagée avec Cambridge. Il a indiqué que les discussions avaient été menées sur la base de l'accord signé en 2024 par l'ancienne directrice du Mauritius Examinations Syndicate, qui fera l'objet d'un réexamen. Les éventuelles lacunes seront corrigées, a-t-il assuré.

Mahend Gungapersad a, par ailleurs, évoqué la gestion des examens de 2021, rappelant que les décisions prises à l'époque visaient avant tout à garantir la sécurité des candidats. Il a estimé que les débats politiques ne devaient pas semer le doute dans l'esprit des étudiants, des parents et des enseignants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a aussi justifié le calendrier retenu. Les examens étant en cours en novembre, le gouvernement souhaite publier la liste des bénéficiaires en janvier afin que la promotion actuelle puisse également profiter de cette possibilité.

À l'issue des débats, le Mauritius Telecom Foundation Bill a été voté en troisième lecture à l'Assemblée nationale, après l'adoption d'un amendement à la clause 4 lors de son examen en comité. Les travaux parlementaires ont ensuite été ajournés au mardi 17 novembre, à 11 h 30.