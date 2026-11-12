Ile Maurice: Francisco François réclame un programme dédié aux étudiants rodriguais

12 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)

Le député de Rodrigues, Francisco François, a appelé Mauritius Telecom à étendre son engagement en faveur de l'éducation en mettant en place un programme de bourses spécifiquement destiné aux étudiants rodriguais souhaitant poursuivre des études supérieures à Maurice ou à l'étranger. Il intervenait lors des débats sur le Mauritius Telecom Foundation Bill.

Soutenant le projet de loi, il a souligné le rôle des bourses dans l'accès à l'enseignement supérieur, particulièrement pour les jeunes dont les ambitions sont freinées par des difficultés financières. S'appuyant sur son expérience personnelle, il a rappelé avoir bénéficié, en 1994, d'une bourse du gouvernement australien couvrant ses frais de scolarité, de logement, d'assurance médicale et de subsistance. Sans ce soutien, ses parents n'auraient pas été en mesure de financer ses études à l'étranger. Le député a salué le dispositif proposé par la fondation, qui prévoit, à partir de 2027, deux bourses annuelles. Celles-ci permettront de financer un premier diplôme universitaire d'une durée maximale de quatre ans, localement ou à l'étranger.

Il a également insisté sur la nécessité de diversifier les domaines d'études, notamment dans des secteurs comme l'ingénierie, la finance, la science des données, la cybersécurité, l'automatisation et la robotique.

Francisco François a enfin invité d'autres entreprises à suivre l'exemple de MyT et de la Mauritius Commercial Bank, afin de multiplier les possibilités de formation et de soutenir le développement des compétences à Rodrigues.

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