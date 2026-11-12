Ile Maurice: Kinsley Rabaye, 45 ans, fauché alors qu'il chassait des hérissons

Une partie de chasse aux hérissons s'est terminée tragiquement pour Kinsley Rabaye, âgé de 45 ans, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre. Cet habitant de Bel-Air-Rivière-Sèche a été mortellement percuté par une voiture sur la route Royale, à Lesur, Sébastopol, à proximité des feux de signalisation. Grièvement blessé lors de cette collision, le quadragénaire a été transporté d'urgence à l'hôpital sir Anerood Jugnauth (SAJ), à Flacq, où il a rendu l'âme deux heures plus tard.

L'accident s'est produit aux alentours de 2 heures du matin. Une voiture conduite par un jeune homme de 24 ans, habitant L'Espérance, Quartier-Militaire, circulait en direction d'Olivia, en provenance de Montagne-Blanche. Arrivé à hauteur de Lesur, à proximité des feux de signalisation, le conducteur aurait été surpris par l'apparition soudaine d'un piéton sur la chaussée. Il s'agissait de Kinsley Rabaye qui, selon les premiers éléments de l'enquête, se trouvait dans une plantation de cannes à sucre pour chasser des hérissons. Le quadragénaire aurait brusquement débouché sur la route principale avant d'être heurté par le véhicule.

La violence de l'impact a causé de graves blessures au piéton. Alertés, les éléments de la police de Montagne-Blanche se sont rendus sur les lieux, tandis qu'une équipe du Service d'aide médicale urgente a été sollicitée pour porter secours à la victime. Son état s'est révélé critique, et son décès a été constaté vers 4 heures du matin par le médecin de service. Le corps a ensuite été transféré à la morgue de l'établissement hospitalier en vue de l'autopsie.

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Les premières constatations effectuées sur les lieux révèlent que la chaussée était mouillée au moment de l'accident. Le secteur était également plongé dans l'obscurité, l'éclairage public y étant insuffisant. Ces éléments seront pris en considération par les enquêteurs afin de reconstituer les circonstances exactes de cette collision mortelle. Des relevés et des mesures ont été effectués sur place par la police.

Le conducteur de la voiture a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Le jeune automobiliste a été retenu au poste de police de Montagne-Blanche pour les besoins de l'enquête, qui devra désormais établir le déroulement précis des faits et déterminer les circonstances ayant conduit à cet accident fatal.