Ile Maurice: Logement, drogue, pauvreté - Les habitants interpellent le gouvernement

À Taher Bagh, à Port-Louis, lors d'une consultation régionale ce jeudi 12 novembre, le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a insisté sur l'importance d'écouter les voix des plus vulnérables. Les organisations non gouvernementales et les habitants présents ont ainsi été invités à partager leurs expériences afin d'alimenter la réflexion du gouvernement sur les politiques sociales.

Pour le ministre, la lutte contre la pauvreté ne peut se limiter aux chiffres et aux statistiques. Elle doit également prendre en considération les difficultés quotidiennes des familles qui peinent à se nourrir correctement, à accéder à une bonne éducation ou à disposer d'un logement décent. Ashok Subron a évoqué le dispositif Rent-to-Own ainsi que la nécessité de renforcer les investissements dans la construction de logements. Les participants ont réclamé la régularisation des personnes occupant des terrains de l'État ou des terres privées, tout en dénonçant les difficultés d'accès à la propriété. Quelque 56 000 personnes seraient toujours en attente d'un logement.

Kugan Parapen, junior minister à l'Intégration sociale, a salué l'initiative, estimant que ce type de consultations permet d'établir un dialogue direct entre les citoyens et les responsables politiques et administratifs. Selon lui, il est essentiel que les autorités prennent le temps d'écouter, de comprendre les difficultés exprimées sur le terrain et de prendre les décisions qui s'imposent. Il a toutefois insisté sur le fait que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ne peut reposer uniquement sur le ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale ou sur la National Empowerment Foundation.

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La drogue et la situation des jeunes ont également occupé une place importante dans les échanges. Jacqueline, qui était présente, s'est dite satisfaite de cette consultation, exprimant son espoir de voir la situation liée à la drogue s'améliorer dans la région de Roche-Bois. Elle souhaite que des actions concrètes soient entreprises pour lutter contre ce fléau, mais surtout pour offrir de meilleures perspectives aux jeunes. Pour elle, il ne suffit pas de combattre la drogue, il faut également redonner espoir à la jeunesse en proposant des activités, des possibilités et un accompagnement qui lui permettent d'envisager un avenir meilleur.

L'éducation, les difficultés des travailleurs contraints de cumuler deux emplois et celles des mères assumant seules les responsabilités familiales ont également été évoquées.

Selon les chiffres de Statistics Mauritius publiés en juillet, environ 130 000 personnes vivent dans la pauvreté à Maurice. Le gouvernement souhaite désormais intégrer l'indice de pauvreté multidimensionnelle dans ses politiques sociales. Le seuil de pauvreté, qui était initialement de Rs 14 000, a été revu à la hausse pour atteindre Rs 16 400. Il devrait passer à environ Rs 17 500 l'année prochaine.

Les prochaines consultations sont prévues les 18 et 26 novembre puis le 3 décembre. L'objectif reste de traduire les témoignages recueillis en mesures concrètes.