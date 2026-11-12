Comores: Deux condamnés dans une affaire d'assassinat décèdent à une semaine d'intervalle

Aux Comores, nouveau rebondissement dans l'affaire Naïcha, cette jeune femme assassinée en mai 2026, dont le corps avait été brûlé et dissimulé. Les deux hommes condamnés en octobre dernier pour ce crime et qui étaient détenus dans une annexe de la prison de Moroni sont morts à une semaine d'intervalle, moins d'un mois après le verdict. Le premier, condamné à 25 ans de réclusion criminelle, est décédé le 4 novembre. Le second, condamné à mort, est décédé mercredi 11 novembre.

Selon le parquet, c'est à 8h30, mercredi, que la gendarmerie signale une dégradation de l'état de santé de Fahami Moustoifa. Le jeune homme est transféré en urgence à l'hôpital El-Maarouf, où il meurt quelques heures plus tard, précise le communiqué. Une semaine auparavant, son coaccusé, Athoumani Abdouroihamane, avait lui aussi été évacué vers un établissement hospitalier après une brusque dégradation de son état de santé. Il y est décédé quelques heures plus tard.

Pour ce premier décès, la justice avait évoqué une mort naturelle, sur la base de deux avis médicaux. En revanche, le communiqué publié hier mercredi ne précise pas les causes de la mort de Fahami Moustoifa.

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Sur les réseaux sociaux, les réactions sont contrastées. Certains internautes se posent de nombreuses questions et réclament des explications sur les circonstances de ces deux décès rapprochés. D'autres, au contraire, s'estiment heureux. Pour eux, la mort de ces deux condamnés ne devrait pas susciter d'émotion, compte tenu de la gravité des actes commis.