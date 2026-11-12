Kenya: Les parlementaires demandent des explications face aux enlèvements en série

Des audiences se tenaient mercredi 11 novembre 2026 à la Haute Cour de Milimani, à Nairobi, dans deux affaires d'enlèvements : celui de l'opposant tanzanien Twaha Mwaipaya, disparu depuis le 25 octobre 2026, et l'avocat Abshir Ahmedsadak Abdi, kidnappé le 1er novembre 2026. Ces deux affaires sont distinctes, mais dans les deux cas, les services de sécurité kényans sont soupçonnés d'être les auteurs des kidnappings. Cette question des enlèvements a pris une tournure politique mardi 10 novembre, lorsque des sénateurs, en séance plénière, ont demandé des explications.

Dans les deux affaires des témoins ou des vidéos, apportent la preuve que les enlèvements ont été l'oeuvre d'hommes armés, parfois en uniforme. Catherine Mumma, sénatrice de l'opposition, dénonce des abus de pouvoir : « Ces enlèvements doivent cesser. Et le chef de la police, qui est responsable de ces arrestations, doit libérer les personnes enlevées. Elles ont subi beaucoup de souffrance et nous, en tant que sénateurs, devons condamner tout ça. »

Tout au long des débats, plusieurs sénateurs égrènent les cas de disparitions forcées dans leurs circonscriptions... comme ces trois pêcheurs enlevés et retrouvés morts, dans le comté de Kisumu, dans l'Ouest du Kenya, le mois passé. « Voir des citoyens se faire tuer comme des poulets, c'est inacceptable, s'exclame le sénateur Okong'o Omogeni. C'en est trop. Ça arrive à Kisumu, Nairobi, Mombasa... partout ! Nous devrions demander au ministre de l'Intérieur de s'expliquer devant cette chambre. Le gouvernement doit nous expliquer ce qui se passe. »

« Le gouvernement et la police n'enlèvent personne »

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Devant l'Assemblée nationale, la semaine passée, le ministre de l'Intérieur Kipchumba Murkomen avait déjà tenté de s'expliquer : « Quiconque enlève un citoyen, même s'il travaille pour les services de sécurité, est un criminel. Le gouvernement et la police n'enlèvent personne. Il n'y a pas de politique ou de directives en ce sens. Mais il peut y avoir des agents corrompus qui travaillent avec des criminels pour enlever des gens. »

D'après Amnesty International Kenya, 22 cas de disparitions forcées ont été recensés depuis le début de l'année.