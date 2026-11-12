Guinée: Orpaillage à Siguiri - Face à la justice, l'ex-préfet nie toute responsabilité dans les dégâts environnementaux

Vingt-deux anciens administrateurs territoriaux de Siguiri devant la Crief pour répondre de faits présumés de corruption, d'enrichissement illicite et de complicité dans la dégradation de l'environnement. Tous ont plaidé non coupables à l'ouverture de leur procès. Ce mercredi 11 novembre, les débats se sont poursuivis avec la comparution de l'ancien préfet par intérim.

C'est une affaire qui met à l'épreuve la responsabilité des représentants de l'État dans la gestion des activités minières à Siguiri.

Ce mercredi, les débats ont notamment porté sur la responsabilité dans les faits imputés au colonel Fadjimba Mara, ancien gouverneur de Siguiri, ainsi que des sous-préfets poursuivis dans le même dossier. À la barre, ils ont nié les faits qui leur sont reprochés, soutenant que la dégradation de l'environnement avait commencé avant leur prise de fonction.

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« Le gouverneur n'a fait que 16 jours pour venir dégrader, affirme l'avocat de l'ancien préfet, Me Sidiki Bérété. Malheureusement, que ce soit artisanal, que ce soit avec les poclains [pelles mécaniques de chantier, NDLR], ils n'ont fait que quatre mois à leur poste. C'est à tort qu'on les a enlevés à leur poste, on les a déjà humiliés. On les poursuit pour corruption, pour blanchiment, ils n'ont même pas de compte en banque, ils n'ont même pas de véhicules de service. Le dossier est vide ».

Le dossier concerne également plus de 200 autres prévenus, des orpailleurs poursuivis pour exploitation illégale de substances minières et atteintes à l'environnement. Me Abou Camara, l'avocat commis d'office pour leur défense, s'interroge : « Des gens sans parents, sans aucune situation se font arrêter dans des mines et ils sont traduits pour avoir utilisé un poclain, mais où est-ce qu'eux ils vont prendre ce poclain ? Ce qui est clair, les véritables auteurs des faits ne sont ni recherchés, ni traduits, ils ne sont pas jugés. »

Entre contestation des accusations et recherche de responsabilités, la Crief est désormais face à un dossier sensible, car, à Siguiri, c'est aussi l'avenir de l'environnement et la responsabilité dans la gestion des ressources minières qui se jouent devant la justice.