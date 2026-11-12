Sud-Soudan: Amnesty International dénonce l'échec de la protection des civils lors du massacre d'Abiemnom

Au Soudan du Sud, l'ONG Amnesty International publie ce jeudi 12 novembre 2026 un rapport sur le massacre d'Abiemnom début mars. Cette ville située dans la zone administrative de Ruweng, au nord du pays, près de la frontière avec le Soudan, a été attaquée au petit matin le 1er mars 2026, par des centaines de jeunes Nuer armés, venus du comté voisin de Mayom, dans l'État d'Unité. Plus de 200 personnes ont été tuées. Et ce, alors que les autorités, mais aussi la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (Minuss), qui a une base sur place, savaient depuis des jours qu'une attaque se préparait.

Amnesty dénonce un échec au devoir de protection des civils de la part de l'ONU comme du gouvernement et demande que toute la lumière soit faite sur ces événements. Les habitants d'Abiemnom avaient cherché refuge sur la base de la Minuss par centaines, dans les jours précédant l'attaque, car ils se savaient en danger. Amnesty International demande donc pourquoi la Minuss « n'a pas déployé de troupes supplémentaires ni pris de mesures préventives plus fermes dans les jours précédant le 1er mars 2026, alors que les tensions étaient manifestes ».

La porte-parole de la Minuss, Priyanka Chowdhury, indique à RFI que la mission a pourtant « réagi aux signes avant-coureurs » en dialoguant avec les responsables de Mayom, d'où sont venus les attaquants, et avec les leaders communautaires de la ville martyre d'Abiemnom. La Minuss dit aussi avoir demandé « à maintes reprises le déploiement de forces de sécurité nationales supplémentaires », et affirme avoir protégé 2 800 personnes au sein de sa base au plus fort de l'attaque. Une base qui était en train de fermer lorsque ces événements ont eu lieu, du fait des coupes dans le budget de la Minuss.

Parmi les recommandations d'Amnesty International figure d'ailleurs la demande aux membres du Conseil de sécurité d'assurer le financement des missions de maintien de la paix. L'ONG demande aussi que justice soit rendue pour les victimes. À ce stade, l'enquête promise par le gouvernement n'a toujours pas eu lieu.

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