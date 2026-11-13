Afrique Australe: Même boîte à outils, des résultats différents - La Chine et les médias de la région

communiqué de presse

La présence médiatique croissante de la Chine en Afrique australe transforme le marché de l'information de la région à travers des accords de partage de contenus médiatiques, des investissements dans les infrastructures de communication et des programmes de formation destinés aux journalistes. Reporters sans frontières (RSF) alerte sur ces partenariats avec des groupes contrôlés par l'État chinois, qui menacent l'indépendance éditoriale des médias de la région et confèrent à Pékin une influence accrue sur les canaux d'information.

Sur les nombreux axes routiers qui quittent Maputo, la capitale du Mozambique, les devantures orange où sont vendues des antennes paraboliques et des décodeurs appartiennent à StarTimes, une entreprise chinoise devenue l'un des principaux opérateurs de télévision payante du continent. Au Zimbabwe, des journaux contrôlés par l'État, comme The Herald et The Chronicle, publient régulièrement des articles de l'agence de presse officielle chinoise Xinhua. Les lecteurs ne peuvent généralement pas le savoir, car Xinhua n'est pas mentionnée comme source. Au Cap, en Afrique du Sud, en 2018, un chroniqueur qui avait consacré un article à la détention massive des Ouïghours au Xinjiang a vu sa chronique supprimée quelques jours seulement après sa publication.

Aujourd'hui, les médias d'État chinois sont présents en Afrique sur plusieurs fronts à la fois. Des entreprises chinoises comme Huawei et ZTE contribuent à construire l'infrastructure de télécommunications qui constitue l'épine dorsale numérique du continent, tandis que StarTimes met en place et exploite souvent les réseaux de télévision numérique terrestre. De leur côté, des agences gouvernementales chinoises invitent des journalistes africains dans le cadre de programmes de bourses pouvant durer de deux semaines à plusieurs mois, tous frais payés. Dans le même temps, Xinhua, CGTN, CRI et China Daily produisent des contenus d'information sur l'Afrique, destinés aussi bien au public africain qu'au public international. Les médias locaux diffusent à leur tour des contenus produits par les médias d'État chinois, dans le cadre d'accords d'échange. Parallèlement, les ambassades chinoises achètent des contenus sponsorisés, publient des tribunes et mènent des campagnes sur les réseaux sociaux.

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Ces différents leviers ne font pas l'objet d'une coordination centralisée. Médias d'État, diplomates, administrations provinciales et entreprises commerciales les mettent en oeuvre selon des motivations qui leur sont propres. C'est pourquoi certains pays peuvent être fortement exposés à l'un de ces dispositifs, tout en étant à peine concernés par un autre. Les pays d'Afrique australe illustrent ainsi la diversité des effets que peuvent produire ces différentes initiatives.

Zimbabwe

Au Zimbabwe, tous ces leviers sont à l'oeuvre simultanément. La Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), le diffuseur public, a signé un protocole d'accord sur le partage de contenus avec CCTV en 2012, puis un autre avec Xinhua en 2023. En septembre 2024, le China Media Group (CMG) a conclu un nouvel accord avec le ministère de l'Information, la ZBC et The Herald, à l'occasion de la visite du président Emmerson Mnangagwa au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin. Xi Jinping et Emmerson Mnangagwa étaient tous deux présents lors de la signature.

Les deux parties présentent ces accords dans des "termes amicaux", plutôt que sous l'angle de l'influence. Selon les termes employés par le China Media Group, les échanges de contenus et les productions conjointes visent à consolider "l'amitié traditionnelle" entre les deux pays. Lorsqu'une délégation de Xinhua s'est rendue dans la rédaction de The Herald en 2024, le rédacteur en chef du quotidien a présenté cette relation comme une défense commune contre les "fausses informations". La presse d'État zimbabwéenne qualifie régulièrement la Chine d' "amie fidèle en toutes circonstances".

Au-delà de ces accords, des entreprises chinoises achètent des espaces publicitaires dans la presse d'État et sur la télévision publique, tandis que des journalistes de médias publics se rendent régulièrement à Pékin dans le cadre de programmes d'échange. Les pressions directes exercées sur les journalistes sont également bien documentées. En juillet 2022, après que The Standard, un hebdomadaire privé, a fait état de violations commises par des compagnies minières chinoises, l'ambassade de Chine à Harare a menacé le journal de "contre-mesures fortes", sans en préciser la nature, et l'a accusé de faire travailler des journalistes rémunérés par des ONG liées à des intérêts étrangers. Selon le China Index de Doublethink Lab, un indice mondial mesurant l'influence de la Chine dans différents secteurs, le Zimbabwe se classe au troisième rang en matière d'influence chinoise dans le secteur des médias, au même niveau que Taïwan.

L'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud est le seul pays de la région où des capitaux chinois figurent directement à l'actionnariat d'un groupe de presse. En 2013, deux investisseurs chinois liés à l'État - la China International Television Corporation, branche commerciale de CCTV, et le fonds de développement privé Chine-Afrique (CADFUND), un fonds public d'investissement rattaché à la China Development Bank - ont acquis 20 % du capital d'Independent News and Media, l'un des principaux groupes de presse du pays. En 2018, le groupe a brutalement mis fin à la chronique de l'éditorialiste Azad Essa après la publication d'un article consacré à la persécution des Ouïghours en Chine, suscitant des interrogations sur une éventuelle intervention des investisseurs du groupe dans les choix de la rédaction.

En 2019, Iqbal Survé, président exécutif d'Independent News and Media, a rejoint le premier conseil du Belt and Road News Network, un réseau réunissant 40 médias issus de 25 pays, présidé par le People's Daily, le journal officiel du PCC, et lancé à l'initiative du responsable du Département de la propagande du Parti. En août 2024, il a prononcé un discours lors de la troisième réunion du conseil du réseau, à Chengdu. À cette occasion, une déclaration appelant les médias membres à coproduire des contenus et à partager leurs informations a été adoptée.

Le même groupe a créé en 2015 l'African News Agency (ANA), en reprenant les actifs de la South African Press Association, alors en liquidation et qui avait été pendant des années la seule agence de presse nationale indépendante du pays. Dès sa première année d'existence, l'ANA a signé un accord de partage de contenus avec Xinhua. Un rapport de l'ONG Freedom House a par ailleurs établi que l'agence avait régulièrement repris des dépêches de Xinhua entre 2019 et 2021. Ces contenus sont désormais repris dans d'autres rédactions de la région, sans que leur origine chinoise soit identifiable. Ce phénomène est souvent qualifié de « blanchiment de l'information » : le contenu perd la trace de sa source initiale au fur et à mesure qu'il circule par l'intermédiaire de différents relais.

L'Afrique Lusophone, un espace d'influence plus discret

Les médias d'État chinois ont une portée plus limitée dans les pays africains lusophones. Bien qu'ils publient des contenus en portugais, leur production dans cette langue est moins abondante que celle de leurs services anglophones ou francophones, et une part réduite de ces contenus parvient jusqu'aux publics locaux. Cela étant, l'Afrique lusophone fait l'objet des mêmes stratégies médiatiques et projets d'infrastructures que ceux déployés ailleurs sur le continent. Xinhua a conclu des accords d'échange avec les médias publics d'Angola et du Mozambique. ZTE et Huawei ont construit le réseau gouvernemental et le centre national de données du Mozambique. StarTimes a assuré une grande partie du passage du pays à la télévision numérique, tandis que CRI adapte et double des séries télévisées chinoises à destination du public lusophone.

Des partenariats à sens unique et l'absence de soutien au journalisme indépendant

Dans une grande partie des actions menées par l'État chinois dans le secteur des médias de la région, le soutien bénéficie avant tout aux gouvernements, aux médias proches du pouvoir et aux journalistes qui leur sont liés, plutôt qu'aux médias indépendants.

Les contenus circulent à sens unique : les médias d'État chinois diffusent leurs productions sur de multiples canaux en Afrique australe, mais les contenus issus des médias africains sont rarement relayés en Chine. Les formations destinées aux journalistes africains et soutenues par Pékin promeuvent ce que les universitaires chinois qualifient de « journalisme constructif », une expression utilisée depuis au moins 2014 pour désigner la pratique des médias chinois en Afrique : une manière de traiter l'actualité axée sur les « solutions », plutôt que sur la mise en cause des responsables du pouvoir, et explicitement conçue en opposition au modèle du journalisme de contre-pouvoir. Le développement par la Chine d'infrastructures médiatiques en Afrique crée des formes de dépendance qui dépassent largement la durée d'un cycle d'actualité. Pékin présente l'ensemble de ces initiatives comme une « coopération gagnant-gagnant ». Les bénéfices pour les partenaires africains sont réels et à court terme, mais ils s'accompagnent d'une asymétrie structurelle.

La Chine n'est toutefois pas le seul pays à chercher à exercer son influence en Afrique australe. La Russie de Vladimir Poutine a étendu la diffusion de ses médias d'État RT et Sputnik à travers le continent, tandis que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan y a développé sa présence dans les domaines de la diffusion et de la formation. Dans le même temps, les acteurs qui finançaient le journalisme indépendant se retirent. Le démantèlement de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en 2025 et la réduction drastique des activités de diffusion internationale des États-Unis ont supprimé l'une des principales sources de soutien aux médias indépendants de la région, entraînant la fermeture de médias et de programmes en l'espace de quelques semaines. Ce retrait constitue lui-même une forme d'influence : chaque départ d'un bailleur de fonds élargit l'espace dont disposent les acteurs qui accordent peu de valeur au journalisme indépendant et d'investigation.

Cet article a été écrit par le Dr Dani Madrid-Morales de l'Université de Sheffield, et extrait de l'édition Chine du rapport Propaganda Monitor de RSF.