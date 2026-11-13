En marge des travaux de la COP 31 qui se tiennent actuellement à Antalya en Turquie, la ministre congolaise de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a pris part, au nom du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, au dialogue de haut niveau sur la décennie des Nations unies sur le boisement et le reboisement. A l'occasion, elle a délivré le message du Congo dans lequel elle a présenté ses prouesses et décliné ses perspectives dans le domaine.

Le dialogue de haut niveau sur la décennie des Nations unies sur le boisement et reboisement a réuni des chefs d'Etat, des ministres et des représentants internationaux autour des mécanismes de préservation des forêts, de la gestion durable des ressources naturelles et de la lutte contre la désertification. Il a été aussi consacré à la préparation du lancement officiel de la décennie des Nations unies, dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes 2027-2036.

Délivrant le mot du président de la République, la ministre de l'Economie forestière a relevé la nécessité pour l'humanité d'amplifier la riposte à travers la préservation des forêts et des actions de boisement et de reboisement afin d'apporter des solutions idoines à la planète. « Le changement climatique bouleverse nos sociétés, nos économies et nos écosystèmes et constitue l'une des plus grandes menaces pour l'humanité. Pour y faire face, nous devons préserver les forêts, enrayer la déforestation et restaurer les terres dégradées, car l'arbre est bien plus qu'un élément de notre environnement. Il est un pourvoyeur des ressources, un régulateur du climat et un allié indispensable à la vie », a indiqué Rosalie Matondo.

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Parlant du Congo, la ministre de l'Economie forestière a salué les avancées réalisées en matière de préservation de l'environnement et des écosystèmes. Considéré comme le pays ayant le plus faible taux de déforestation au monde, la ministre a souligné qu'il a fait de l'aménagement forestier et la certification de ses forêts une exigence légale. « En République du Congo, nous avons entrepris une gestion durable des forêts depuis plus de 25 ans, et disposons du plus faible taux de déforestation au monde de l'ordre de 0,06% à 0,1% de perte des forêts par année. Nous avons fait de l'aménagement forestier et de la certification de nos forêts une exigence », a-t-elle martelé.

Pour ses défis à venir, a-t-elle dit, le Congo a lancé un programme national décennal d'afforestation et de reboisement, avec l'ambition de planter un million d'hectares de forêt pour plus d'un milliard d'arbres à planter, dont plus de 14 millions sont déjà plantés. « Pour ce combat, nous avons affecté plus de 27% de notre territoire aux parcs nationaux pour assurer la conservation de la biodiversité. En ce qui concerne la décennie 2027-2036, le Congo a pris l'engagement autour de trois actions prioritaires. Il s'agit, entre autres, de mettre en oeuvre le programme pro-jeunes pour la décennie des Nations unies, destiné à mobiliser les jeunes dans les métiers de l'économie verte et à planter à court terme environ 200 millions d'arbres », a conclu Rosalie Matondo.