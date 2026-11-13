Tunisie: Les autorités doivent enquêter en urgence sur la forte augmentation des décès de détenus en prison

communiqué de presse

Les autorités tunisiennes doivent immédiatement lancer des enquêtes impartiales et indépendantes sur l'augmentation alarmante du nombre de morts en détention durant les fortes vagues de chaleur de l'été, et s'attaquer aux conditions carcérales mettant la vie en danger à travers le pays, afin de garantir que cela ne se reproduise plus, a déclaré Amnesty International jeudi 12 novembre.

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme (LTDH) a confirmé qu'au moins 23 détenus sont morts entre juillet et août 2026, alors que la Tunisie connaissait son été le plus chaud depuis 1950. Des températures extrêmeset des pénuries d'eau en bouteille dans tout le pays ont aggravé des conditions carcérales déjà éprouvantes, marquées par une surpopulation chronique et de fortes perturbations dans l'approvisionnement en eau courante. Des familles de prisonniers ont signalé des négligences médicales, que les responsables carcéraux ont niées.

Les autorités tunisiennes ont le devoir de protéger la vie et la santé de toutes les personnes se trouvant sous leur garde.Heba Morayef, Amnesty International

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les autorités tunisiennes ont le devoir de protéger la vie et la santé de toutes les personnes se trouvant sous leur garde. Maintenir les détenu·e·s dans des cellules dépourvues de ventilation par des températures record, sans accès adéquat à de l'eau potable, porte gravement atteinte au droit à la vie. Un taux de surpopulation s'élevant à 194 %, symptôme probable de la répression visant la sphère politique, est le signe d'une crise de l'incarcération », a déclaré Heba Morayef, directrice régionale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International.

« Les dénégations répétées du gouvernement et ses refus de fournir des explications transparentes sur ce qui s'est passé ajoutent aux traitements cruels infligés aux détenu·e·s et aux familles endeuillées. Ces familles méritent de savoir pourquoi leurs proches sont morts en détention. Les autorités doivent garantir que les responsables présumés d'abus et de négligences soient amenés à rendre des comptes, et adopter des mesures en urgence, afin de prévenir de nouveaux décès. La surpopulation, le manque d'eau potable et des soins médicaux inadéquats ne peuvent être considérés comme des caractéristiques normales de la vie en prison. »

Amnesty International a confirmé ces 12 cas de morts en détention. L'organisation a parlé à des familles, des avocat·e·s et des organisations de la société civile, et examiné ou vérifié les témoignages partagés par des proches en ligne.

Dans un cas illustrant bien la question, Alaa Eddine Abdelkader, étudiant de 24 ans placé en détention provisoire à la prison de Mornaguia, est mort le 28 août 2026, après environ quatre mois sur place. Son oncle, Abdelmajid Bouajila, a déclaré à Amnesty International que lors d'une visite sur place deux jours plus tôt, le jeune homme avait décrit la chaleur insupportable régnant à l'intérieur de sa cellule surpeuplée et mal ventilée, ses difficultés à respirer et dormir, des coupures d'eau récurrentes durant parfois plusieurs jours, et des pénuries de bouteilles d'eau, dont dépendaient les détenus pour l'eau potable.

Selon les registres hospitaliers examinés par sa famille, Alaa Abdelkader a été admis à l'hôpital Charles Nicolle le soir du 27 août et est mort peu après minuit le 28 août. Son dossier attribue son décès à une insolation, une défaillance multiviscérale et un coma. Des employés de la prison ont réceptionné des colis de nourriture et des livres déposés par sa mère le 28 août, sans lui dire que son fils était mort. Sa famille n'a appris son décès que trois jours plus tard, lorsqu'un membre de celle-ci a déposé de l'argent sur son compte en prison, afin qu'il puisse acheter de l'eau et d'autres denrées de première nécessité. Au moment de la rédaction du présent communiqué, le rapport médicolégal n'avait pas été transmis à sa famille.

Des décès ont été signalés dans divers établissements, notamment à Mornaguia, Gafsa, Gabès, Kairouan et Sfax. Des familles ont indiqué que des proches incarcérés, principalement en détention provisoire, ont souffert de déshydratation extrême, de difficultés respiratoires aiguës, et d'affections cutanées dues aux coupures d'eau. Des parents ont également fait état de retards fréquents dans l'accès à des soins médicaux nécessaires, d'un approvisionnement irrégulier en médicaments et de retards dans l'orientation vers les hôpitaux, malgré la détérioration de l'état de santé des détenus.

Le 27 juillet, la Direction générale des prisons et de la réinsertion (CGPR) tunisienne a publié un communiqué affirmant que les autorités avaient pris les mesures requises pour faire face aux températures extrêmes dans les prisons, et a réfuté les allégations concernant la détérioration de l'état de santé des détenus et les restrictions imposées aux visites des proches et des avocats. Le 22 août, le porte-parole de la CGPR, Hatem Akrout, a rejeté les allégations faisant état de négligence médicale et de soins de santé insuffisants dans les prisons, affirmant que les détenus bénéficiaient d'un suivi médical et de soins appropriés, et avaient notamment été orientés vers des hôpitaux publics lorsque cela s'avérait nécessaire.

Amnesty International a recensé 12 cas dans lesquels l'administration pénitentiaire a manqué à son devoir d'informer sans délai les familles de la maladie grave ou la mort d'un proche, et certaines familles ont appris le décès plusieurs jours ou semaines plus tard, lors de visites programmées, ou après avoir tenté d'effectuer un virement sur les comptes en prison de leurs proches décédés.

Aux termes des normes internationales relatives aux droits humains, le fait de dissimuler des informations aussi cruciales aux familles provoque une grave détresse psychologique et peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en vertu de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). La règle 69 des Règles minima Nelson Mandela pour le traitement des détenus précise ainsi :

« En cas de décès du détenu, le directeur de la prison doit immédiatement en informer son parent le plus proche ou la personne à contacter en cas d'urgence. Les personnes désignées par le détenu pour recevoir des informations sur son état de santé sont averties par le directeur en cas de maladie ou de blessure grave, ou de placement dans un établissement de santé. »

Les articles 6 et 10 du PIDCP imposent aux États de garantir le droit à la vie et de traiter toutes les personnes privées de liberté avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. En vertu de la règle 71 des Règles Nelson Mandela, tout décès survenu en détention doit être signalé sans délai à une autorité compétente indépendante afin qu'une enquête efficace soit menée.

Des conditions de détention désastreuses aggravées par une vague de chaleur intense

Le système pénitentiaire tunisien est en proie à une surpopulation chronique, le taux d'occupation national ayant atteint environ 194 % en 2025, selon Prison Insider. Les conditions sont encore plus difficiles dans certains établissements, notamment à la prison de Kairouan (251 %), à celle de Mornaguia (210 %) et à Gabès (209 %). Au moins huit prisons proposent moins de deux mètres carrés d'espace de vie par détenu.

Selon l'Institut national de météorologie tunisien, l'été 2026 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1950, avec des températures nocturnes exceptionnellement élevées qui ont limité les possibilités de se rafraîchir.

La canicule a coïncidé avec des coupures d'électricité récurrentes et des interruptions de l'approvisionnement en eau courante dans la majeure partie du pays, ce qui a ensuite gravement affecté la production et la distribution d'eau en bouteille en juillet et août 2026.

Des pénuries auraient persisté dans certaines régions jusqu'à la mi-septembre, y compris dans les prisons. Plusieurs établissements pénitentiaires ont restreint la quantité d'eau que les détenus pouvaient acheter au magasin de la prison, les limitant dans certains cas à un seul litre ou à une seule bouteille de 1,5 litre par jour. Dans certains établissements, ces restrictions ont coïncidé avec des perturbations de l'approvisionnement en eau courante ayant duré plusieurs jours.

Le 24 juillet 2026, l'Instance nationale de prévention de la torture (INPT) a indiqué que la canicule et la surpopulation carcérale mettaient en danger la santé, la vie et la dignité des détenus, exhortant les autorités à adopter immédiatement des mesures de protection.

Restrictions croissantes pesant sur le contrôle indépendant des prisons

Dans un contexte de détérioration des conditions de détention, les autorités tunisiennes ont, au cours de l'année écoulée, imposé des restrictions de plus en plus sévères au suivi et à la surveillance indépendants des prisons.

Depuis novembre 2025, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme (LTDH) a déclaré que l'accès aux prisons du pays lui avait été refusé à plusieurs reprises. Ces restrictions se sont intensifiées pendant la période au cours de laquelle plusieurs décès en détention ont été signalés. Le 21 juillet 2026, la section de Sousse de la LTDH a déclaré avoir été empêchée de se rendre à la prison de Messadine alors qu'elle cherchait à effectuer un suivi de détenus se trouvant dans des situations critiques. Le 4 septembre, la section de Gafsa de cette organisation a dit s'être vu refuser l'accès à la prison civile de Gafsa, où elle souhaitait enquêter sur des informations faisant état de deux décès en détention et sur des plaintes concernant les conditions de détention.

Selon la LTDH, les autorités pénitentiaires exigent de plus en plus souvent une autorisation préalable du ministère de la Justice avant de permettre des visites au sein des prisons, une exigence que l'organisation estime incompatible avec le mémorandum d'entente portant sur les visites en prison qu'elle a signé avec les autorités en 2015. Bien que le ministère de la Justice ait nié avoir mis fin à cet accord, les restrictions d'accès se sont poursuivies.

Les demandes de visites en prison formulées par la commission parlementaire des droits et libertés sont également restées lettre morte depuis 2023, ce qui limite fortement l'évaluation indépendante des lieux de détention.

« Les autorités doivent ouvrir les prisons à un examen indépendant et agir face aux questions soulevées par la société civile et des députés. En bloquer l'accès soustrait aux regards les conditions de détention et prive les détenus d'une protection vitale contre les violations », a déclaré Heba Morayef.