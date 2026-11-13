Afrique: COP31 - Le continent réclame le financement de la protection du bassin du Congo

À Antalya, sept pays africains montent au front contre l'injustice climatique. De la Côte d'Ivoire aux Seychelles, du Mali au Rwanda, en passant par le Gabon, leurs dirigeants réclament des financements accessibles, prévisibles et à la hauteur des dégâts subis. Au coeur de cette bataille : le bassin du Congo, deuxième grand massif forestier tropical de la planète, dont la contribution à l'équilibre climatique mondial ne peut plus rester sans juste contrepartie.

Le message est clair : l'Afrique ne veut plus se contenter de promesses. Elle réclame des financements, des investissements et des mécanismes de solidarité capables de transformer les engagements climatiques en résultats tangibles. Le 12 novembre, à la COP31 organisée à Antalya, en Türquie, les représentants de sept pays africains ont interpellé les nations développées sur leur responsabilité financière envers les États les plus vulnérables.

Derrière leurs interventions, une même dénonciation : le continent contribue faiblement au réchauffement mondial, mais en paie lourdement le prix. Sécheresses, dérèglement des saisons, inondations, dégradation des terres et pertes agricoles fragilisent les économies et les conditions de vie des populations. Pour ces dirigeants, la justice climatique ne peut être un simple principe diplomatique.

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Elle doit se traduire dans les budgets. Le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, a rappelé que l'irrégularité des saisons menace directement les récoltes, les revenus et l'avenir des familles. La Côte d'Ivoire entend réduire ses émissions de 33 % d'ici à 2035 par rapport au scénario de référence, mais refuse que la transition écologique se fasse au détriment de son développement. Aux Seychelles, le vice-président Alix Sébastien Pillay a placé la question sur le terrain de la survie des petits États insulaires. Pour ces pays particulièrement exposés aux catastrophes naturelles, les promesses doivent devenir des ressources rapidement mobilisables. « Les engagements doivent se traduire en ressources », a-t-il insisté.

Bassin du Congo : le paradoxe des gardiens de la planète

C'est toutefois l'intervention du vice-président gabonais, Hugues Alexandre Barro Chambrier, qui donne à cette séquence une dimension stratégique particulière pour l'Afrique centrale. Son plaidoyer pose une question fondamentale : pourquoi les pays qui préservent des écosystèmes essentiels à la régulation du climat mondial devraient-ils supporter seuls le coût de cette responsabilité ? Le bassin du Congo est au centre de cette équation.

Deuxième grand massif forestier tropical après l'Amazonie, il constitue un réservoir majeur de biodiversité et joue un rôle déterminant dans les équilibres écologiques mondiaux. Ses forêts, ses tourbières, ses cours d'eau et ses écosystèmes rendent des services environnementaux qui dépassent largement les frontières des pays où ils se trouvent.

Pour le Gabon, comme pour les autres États du bassin du Congo, protéger ce patrimoine implique des coûts : surveillance des forêts, lutte contre la déforestation, restauration des terres, préservation de la biodiversité et accompagnement de la population riveraine. Or, les bénéfices de cette protection sont mondiaux, tandis que les charges financières restent largement nationales. Le paradoxe est donc politique et économique : l'Afrique centrale contribue à protéger l'équilibre écologique de la planète, mais ne bénéficie pas encore d'une rémunération à la hauteur de cet effort.

« La justice climatique exige que les nations qui contribuent à préserver l'équilibre écologique de la planète ne supportent pas seules le coût de cette responsabilité », a déclaré Hugues Alexandre Barro Chambrier. Il réclame des financements prévisibles et équitables, un accès simplifié aux ressources concessionnelles et une juste valorisation des services rendus par les forêts et les autres écosystèmes. Le lancement, avec la République du Congo, d'une décennie de boisement et de reboisement soutenue par les Nations unies s'inscrit dans cette volonté de faire de la restauration des écosystèmes un engagement de long terme.

De la promesse financière à la souveraineté économique

Les autres interventions africaines convergent vers la même exigence. Le Zimbabwe, par la voix de son vice-président Constantino Chiwenga, réclame des financements nouveaux, additionnels, prévisibles et suffisants. Il défend une transition énergétique qui ne condamne pas les pays africains à rester de simples fournisseurs de matières premières, mais leur permette de transformer localement leurs ressources, de créer des emplois et de développer leur industrie.

Le Premier ministre bissau-guinéen, Ilídio Vieira Té, pour sa part, a dénoncé une menace directe contre le développement et la souveraineté des pays vulnérables. Au Rwanda, Justin Nsengiyumva a demandé que les projets soient évalués sur leur mérite plutôt que sur leur localisation, soulignant que le plan climatique national nécessiterait 12 milliards de dollars d'investissements d'ici à 2035. Le Mali, enfin, a rappelé la responsabilité historique des grands émetteurs face à la désertification, aux sécheresses et à la dégradation des sols.

Son Premier ministre, Abdoulaye Maïga, a plaidé pour des ressources destinées à restaurer les terres et les cours d'eau, ainsi qu'au développement de l'énergie solaire. Au-delà de la diversité de leurs situations, ces sept pays défendent une même ligne : le financement climatique ne doit pas devenir une nouvelle dette imposée aux économies déjà fragilisées.

L'Afrique centrale face à une bataille décisive

Pour les pays du bassin du Congo, l'enjeu dépasse la seule préservation des forêts. Il touche la capacité de transformer un capital écologique exceptionnel en levier de développement, d'industrialisation verte et de souveraineté financière. Cameroun, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Centrafrique et Guinée équatoriale ont intérêt à porter une position régionale plus structurée sur la valorisation des services écosystémiques, le financement de l'adaptation, la protection des tourbières et la rémunération de la conservation forestière. La question n'est plus seulement de savoir comment protéger le deuxième massif forestier tropical de la planète. Elle est de déterminer qui finance cette protection, selon quels mécanismes et avec quelles retombées pour la population qui vit au quotidien au contact de ces écosystèmes.

À Antalya, l'Afrique réclame une solidarité climatique qui ne soit plus une déclaration d'intention. Pour le bassin du Congo, le véritable défi est désormais de convertir son importance écologique mondiale en reconnaissance financière, en investissements productifs et en bénéfices concrets pour sa population. Protéger le patrimoine naturel de la planète ne peut plus signifier financer seul une responsabilité qui profite à tous.