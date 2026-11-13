Afrique: Dakar 2026 - À la Place du Souvenir africain, les JOJ font naître des vocations sportives

Dakar — À la Place du Souvenir africain, les JOJ Dakar 2026 prennent des allures de grande fête populaire entre animations sportives, découvertes culturelles et moments de partage. Chaque soir, le site reçoit une foule de visiteurs, surtout des jeunes chez qui cette immersion dans l'univers du sport fait naître des vocations sportives.

En fin d'après-midi, les abords de la Place du Souvenir africain s'animent progressivement avec l'arrivée de nombreux visiteurs.

Vers 18h30, une foule immense se presse à l'entrée du site, où de longues files se forment devant les points de contrôle de sécurité. Les visiteurs découvrent un espace animé à l'intérieur, où se mêlent activités sportives, loisirs et découvertes culturelles.

Dans cette ambiance festive, rythmée par les cris des enfants, les rires et la musique, les JOJ Dakar 2026 offrent un espace de découverte et de partage, où le sport suscite l'enthousiasme et fait naître de nouvelles vocations.

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À l'entrée, des installations pour l'escalade sportive attire tout de suite les regards. Des dizaines de personnes, hommes, femmes et surtout enfants, se rassemblent autour des moniteurs. À proximité, des chaussures de sport blanches, soigneusement rangées par pointure, sont mises à la disposition des visiteurs désireux de tenter l'expérience.

Konté Baldé, étudiante et monitrice sénégalaise, est au coeur de l'animation. Toute la journée durant, Baldé et ses collègues accompagnent les visiteurs dans la découverte de cette discipline jeune, jugée spectaculaire et en plein essor.

Elle explique les consignes de sécurité, distribue les chaussons adaptés et montre aux participants comment utiliser la magnésie, une poudre blanche qui aide à sécher les mains et à mieux tenir les prises.

"Tous les jours, c'est la même chose. On vient le matin, on commence à 9 heures", explique-t-elle, avant de détailler le dispositif mis en place pour encadrer les grimpeurs.

Son explication est régulièrement interrompue par les sollicitations des enfants. "Tata, je veux des chaussures pour monter", lança une petite fille venue prendre part aux activités. La monitrice interrompt spontanément son entretien pour s'occuper d'elle. Malgré la fatigue qui se lit sur son visage, elle reprend patiemment ses explications.

"C'est comme ça toute la journée", dit-elle en suivant du regard, avec douceur, la petite qui courait vers le mur d'escalade.

Au-dessus, les cris de joie se mêlent aux encouragements des accompagnateurs. Mais l'escalade n'est pas toujours une partie de plaisir. Essoufflée, la petite fille qui venait de récupérer ses chaussures redescend en haletant : "Oh, c'est très dur, je n'ai pas pu aller loin". Sa camarade, qui se plaint déjà de douleurs aux bras, semble moins disposée à recommencer.

Pourtant, les candidats ne manquent pas. Selon Konté Baldé, les matinées sont principalement réservées aux établissements scolaires. "On peut recevoir jusqu'à 200 élèves. On les prend par groupes de 25. Les écoles viennent de 9 h à midi, puis de 14 h à 16h30. Après, c'est le grand public qui peut venir grimper", indique-t-elle.

Si l'activité demande beaucoup d'énergie, la monitrice assure y trouver du plaisir. Elle-même découvre progressivement cette discipline. "Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est quand même intéressant parce que ça me plaît beaucoup", confie-t-elle.

En poursuivant la visite, l'effervescence ne retombe pas. Les stands sont pris d'assaut, notamment celui consacré au tir, où une longue file rassemble des visiteurs de tous âges.

Sous une autre tente, des enfants s'essaient au karaté, sous la conduite de l'entraîneur de l'équipe nationale su Sénégal, Ibrahima Konaté, absorbé par la passion naissante d'un groupe d'enfants.

Les petits enchaînent les gestes, lancent des coups de pied et poussent des cris accompagnant leur mouvement, sous le regard amusé du coach.

Les parents filment ces instants, visiblement heureux de voir leurs enfants s'initier à de nouvelles disciplines.

Un peu plus loin, des espaces de restauration permettent également aux visiteurs de reprendre des forces avant de poursuivre leur parcours. Ici, on s'amuse, on prend des photos, on danse et on immortalise chaque moment.

En descendant vers le musée de la Femme Henriette-Bathily, de grands tam-tams installés en guise de décor attirent l'attention. Des images défilent sur des écrans vidéo tandis qu'une autre file se forme devant un espace de jeux où les participants peuvent tenter leur chance et repartir avec des pin's.

"Cela fait longtemps que je fais la queue", lance Aïda, première dans la file, visiblement impatiente de participer. Lorsque vient enfin son tour, elle s'avance d'un pas décidé. Puis ressort un peu plus tard, tout sourire. Son attente en valait la peine, elle repart avec un cadeau.

Des rencontres qui font naître des vocations

Un peu plus loin, regroupées dans un coin, trois filles discutent joyeusement, visiblement absorbées par leurs échanges. Elles acceptent volontiers de se prêter aux questions pour livrer leurs impressions sur les JOJ 2026.

Marie-Bernadette Branco se lance, encouragée par les autres. Avec un brin de taquinerie, elles expliquent que, malgré sa petite taille, elle est la plus âgée du groupe. La principale intéressée accepte avec simplicité et prend la parole.

Le contraste est saisissant entre sa petite stature et l'assurance avec laquelle elle s'exprime. Calme, posée, elle enchaîne ses idées avec une remarquable aisance. Du haut de sa vingtaine, Marie-Bernadette sait manifestement ce qu'elle veut dire et trouve facilement les mots pour exprimer son enthousiasme.

"Je fais de l'athlétisme, sincèrement. J'ai passé un concours au niveau du stade Iba Mar Diop. J'ai toujours été passionnée par l'athlétisme et la gymnastique artistique au sol", raconte-t-elle.

Pour elle, les JOJ représentent bien davantage qu'un rendez-vous sportif. La présence de jeunes venus de différentes nationalités ouvre, selon elle, des perspectives de rencontres, de partage et de découverte.

"Il y a l'opportunité d'avoir du travail, de partager avec d'autres personnes, de savoir comment elles vivent ailleurs. C'est une très grande opportunité pour nous, les jeunes d'ici", souligne-t-elle.

À ses côtés, Denise suit la conversation avec attention. Plus réservée, elle prend à son tour la parole avec le même calme, mais avec une certaine timidité. Étudiante en intelligence artificielle et stratégie d'affaires à la Swiss UMEF University, elle connaît déjà bien les lieux. C'est sa troisième visite à la Place du Souvenir africain.

Au fil de ses passages, elle a découvert plusieurs disciplines : le hockey, l'escalade, l'haltérophilie et le tir à l'arc. Elle en parle avec intérêt, en insistant sur les efforts et les qualités que chacune exige. "L'escalade demande de la concentration, le tir à l'arc de la précision, tandis que l'haltérophilie sollicite autant la force que le mental", explique-t-elle, les yeux pétillants.

Mais au-delà des découvertes, quelque chose semble avoir changé dans sa manière d'envisager le sport. Denise ne veut plus seulement essayer les disciplines proposées pour le plaisir.

"Je suis fière de mon pays. J'aimerais, moi aussi, le représenter un jour dans les compétitions sportives", confie, avec conviction, la jeune femme.

Elle souhaite désormais commencer à pratiquer de la natation. "Ces Jeux ont suscité en moi l'envie de participer un jour aux grandes compétitions internationales", ajoute-t-elle.

A son tour, la plus jeune du trio accueille les questions avec une succession de sourires et de petits éclats de rire. Elle semble moins pressée de prendre la parole, comme si elle cherchait encore ses mots. Puis, peu à peu, Mame Sow, étudiante à l'École supérieure polytechnique (ESP), se lance.

Son enthousiasme est évident. Elle se réjouit de voir le Sénégal accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse et ne cache pas sa surprise devant le niveau d'organisation.

"C'est très divertissant, très intéressant et cela motive beaucoup de personnes. Je vais me lancer dans un sport, comme le basket-ball, l'athlétisme ou le volley-ball", affirme-t-elle cette fois-ci avec assurance.

A la fin de cet entretien, les filles poursuivirent leur visite, la tête pleine de rêves.

Quand le sport se mêle à la fête

Plus bas, l'ambiance change de décor sans perdre de son intensité. Une immense scène a été aménagée sur l'esplanade pour accueillir les concerts du Festival de la corniche ouest. La musique résonne déjà dans les environs, couvrant parfois les conversations.

Les visiteurs commencent à se rapprocher du podium, dans l'attente des artistes annoncés pour la soirée.

Parmi eux, un jeune couple, Mame Fatou et Bakary, profite de l'atmosphère. Ils ont découvert les installations, pris quelques photos et comptent bien assister au concert.

"Je n'ai pas pu essayer les jeux parce qu'il y a trop de monde, mais je m'amuse avec ma copine", confie Bakary dans un sourire, en lui lançant un regard complice.

À ses côtés, Mame Fatou partage son enthousiasme. Elle trouve le "site agréable et les installations particulièrement belles".

À peine ces mots prononcés, ils poursuivent leur discussion en savourant les notes de "No Stress", la chanson de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura.

Un titre qui semble parfaitement refléter l'état d'esprit des deux visiteurs, profitant pleinement de ce moment de détente à la Place du Souvenir réaménagée pour accueillir les festivités des JOJ.

Moustapha, rencontré un peu plus loin alors qu'il prenait des selfies avec un ami, ne cache pas son enthousiasme. "C'est une fierté et une belle image que le Sénégal renvoie au monde entier. C'est historique ! Je suis vraiment content et je regrette simplement de ne pas être venu plus tôt à la Place du Souvenir", confie-t-il.