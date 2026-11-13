La huitième édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie se tiendra du jeudi 19 au samedi 21 novembre 2026, au siège de l'UnionTunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA).

Cette nouvelle édition réunira plus de 150 exposants tunisiens et étrangers, parmi lesquels des spécialistes et des professionnels des secteurs du chocolat, de la pâtisserie, de la boulangerie, du café et des glaces.

Le salon accueillera également des participants venus de plusieurs pays, notamment d'Égypte, d'Algérie, du Cameroun, d'Italie et de France. Cette participation internationale devrait favoriser les échanges d'expertise et la création de nouveaux partenariats professionnels.

Durant les trois jours de l'événement, les portes du salon seront ouvertes au public et aux professionnels de 10h à 19h.

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Selon les organisateurs, cette huitième édition entend conforter la place du salon en tant que rendez-vous de référence, à la croisée des enjeux économiques et de la créativité artistique. L'événement vise également à valoriser les compétences et à développer les partenariats nationaux et internationaux dans les secteurs des industries agroalimentaires et des arts de la pâtisserie.

Le programme prévoit plusieurs activités destinées aussi bien aux professionnels qu'au grand public, notamment des séances de dégustation, des ateliers pour enfants et des concours professionnels destinés à encourager les jeunes talents et la créativité.

Parmi les principales compétitions figurent celles de la « Meilleure pièce artistique en chocolat » et du « Meilleur gâteau ». Elles réuniront des élèves issus de plusieurs centres de formation, encadrés par des professionnels reconnus du secteur. Les lauréats se verront décerner des prix financiers.

En Tunisie, l'industrie du chocolat et de la pâtisserie connaît une évolution notable en matière d'investissement et de production. Elle contribue au dynamisme du secteur agroalimentaire, qui représente plus de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et près de 7 % des exportations nationales.

À ce sujet, les données de la Chambre nationale des fabricants de pâtisseries et de confiseries font état d'importantes disparités entre les capacités de production des petites structures et celles des grandes entreprises. Celles des petits établissements varient entre 240 et 360 tonnes par an, tandis que les grandes entreprises affichent des capacités comprises entre 3 600 et 4 800 tonnes annuelles.

Le secteur poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de ses produits et se conformer aux normes internationales, dans l'objectif de renforcer sa compétitivité et de développer ses exportations vers les marchés régionaux et internationaux.

Malgré son dynamisme, porté par la demande des consommateurs et un réseau étendu d'établissements et d'unités industrielles, le secteur reste confronté à plusieurs difficultés structurelles. Parmi les principaux obstacles figurent la hausse des coûts des matières premières, le poids de la fiscalité ainsi que les difficultés liées à l'organisation de la profession et à la structuration des activités artisanales.