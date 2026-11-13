Sénégal: Le pays consomme 'six fois plus' d'eau que ses apports pluviométriques annuels

Thiès — Le Sénégal est touché par la "faillite hydrique" mondiale évoquée par l'ONU, avec une consommation "six fois plus" importante que l'apport annuel des pluies et de l'infiltration naturelle, a alerté jeudi à Thiès, Bakary Faty, directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Le constat est très clair et alarmant à la fois, parce qu'au Sénégal on prélève plus d'eau que ce qui est disponible", a affirmé Bakary Faty, chef de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

Il lançait cette alerte, lors du démarrage officiel jeudi, du projet de protection des ressources en eau de la zone de captage de Pout, à travers les solutions fondées sur la nature (SFN-Pout).

Selon lui, jusqu'à "six fois la quantité [d'eau] qui est disponible" sont prélevés au Sénégal.

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"Aujourd'hui, les apports annuels de la pluie et de l'infiltration qui permettent de recharger la nappe phréatique ne permettent plus à la population de s'alimenter annuellement", a dit M. Faty.

"Ce que nous prélevons va au-delà de ce que nous gagnons annuellement de la pluie", a-t-il insisté, non sans ajouter : "nous sommes en train de pomper nos réserves".

Bakary Faty a relevé que le Sénégal "n'est pas épargné" par ce que l'ONU a appelé dans un rapport publié en début d'année, la "faillite hydrique mondiale".

Il a expliqué que c'est le constat qui a amené les pouvoirs publics à développer un projet co-construit avec les acteurs locaux, afin de tester, pour la première fois en territoire sénégalais, une solution fondée sur la nature, destinée à recharger la nappe. Le projet intervient dans les communes de Pout, Keur Moussa, Mont-Rolland et Diender.

D'une durée de cinq ans, pour un coût global de plus de 3,9 milliards de francs CFA, cette initiative est appuyée par l'Agence française de développement (AFD).

Selon le responsable de la DGPRE, le constat général est que le lac Tanma, principal cours d'eau de cette zone, "s'assèche deux mois après l'hivernage", en raison du "pompage abusif" effectué sur la nappe.

"L'AFD a décidé de soutenir ce projet, parce que nous considérons que c'est une démarche stratégique pour la sécurité de l'eau au Sénégal", a pour sa part fait savoir Catherine Simonet, responsable du pôle ressources naturelles, transition écologique à l'AFD à Dakar.

"Le constat est qu'il y a une pression croissante sur les nappes phréatiques, mais aussi un effet très important du changement climatique sur la ressource en eau, avec des besoins qui sont eux croissants", a relevé Mme Simonet.

Le projet propose une démarche s'appuyant à la fois sur des solutions fondées sur la nature, la mise en place de cadres de concertation à l'échelle de la zone de captage de Pout.