Afrique: Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 - L'AS FAR et les Mamelodi Sundowns se retrouvent en finale

L'AS FAR du Maroc et les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud se disputeront le titre de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026, dimanche 15 novembre, au stade du Canal de Suez à Ismaïlia. Les deux clubs, seuls à avoir remporté la compétition à deux reprises, tenteront de décrocher une troisième couronne continentale.

Le coup d'envoi de cette affiche très attendue sera donné à 17h00, heure locale (15h00 GMT). Sacrées lors de la première édition en 2021, les Mamelodi Sundowns ont retrouvé les sommets en 2023. De leur côté, les Marocaines de l'AS FAR ont inscrit leur nom au palmarès en 2022, avant de décrocher un deuxième titre en 2025.

Cette finale aura également un parfum de revanche. En 2022, les deux équipes s'étaient déjà retrouvées à ce stade de la compétition, avec une victoire sans appel de l'AS FAR (4-0), qui avait ainsi remporté son premier titre continental.

Les Sud-Africaines auront donc l'occasion de prendre leur revanche, tandis que les championnes en titre marocaines tenteront de conserver leur couronne et de devenir le premier club à remporter deux éditions consécutives de la compétition.

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Les deux formations ont validé leur billet pour la finale à l'issue de demi-finales convaincantes. L'AS FAR s'est imposée sur la plus petite des marges (1-0) face aux Camerounaises de Lekié Football Filles, tandis que les Mamelodi Sundowns ont dominé les Ougandaises de Kawempe Muslim Ladies (4-1).

Au-delà du titre continental, l'enjeu sera également financier et sportif. Le vainqueur de cette édition repartira avec une prime de 600 000 dollars et décrochera sa qualification pour le deuxième tour de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2027. Il y affrontera le club nord-coréen de Naegohyang WFC en décembre 2026.

La rencontre pour la troisième place opposera Lekié Football Filles à Kawempe Muslim Ladies, le samedi 14 novembre à 14h00, heure locale (12h00 GMT), au stade du Canal de Suez. Les deux rencontres, celle pour la troisième place comme la finale, seront retransmises en direct sur CAF TV, la chaîne YouTube officielle de la Confédération Africaine de Football (CAF).