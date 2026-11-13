Ouganda: Opposition du parti au pouvoir à une succession dynastique - Le NRM joue sa survie

Le fait est si rarissime en Afrique qu'il mérite d'être souligné. Le parti au pouvoir en Ouganda, le Mouvement de résistance nationale (NRM), est opposé à une succession dynastique du pouvoir.

C'est ce qui ressort, de source digne de foi, d'une réunion à huis clos du directoire du parti présidentiel, tenue le 10 novembre dernier, au cours de laquelle la candidature de Muhoozi Kainerugaba Museveni, pour succéder à son père dans la course à la présidentielle de 2031, a été rejetée. Faute d'accord, la séance a été suspendue.

Le moins que l'on puisse dire c'est que la succession de Yoweri Museveni qui dirige son pays d'une main de fer depuis quarante ans, soulève des vagues en Ouganda où elle est source de tensions au sein du parti présidentiel. Toujours est-il que le fait que des cadres et pas des moindres au sein du Comité exécutif, s'érigent ouvertement contre la candidature du dauphin putatif et exubérant de son président de père, est symptomatique du malaise qui règne au sein de la formation présidentielle, relativement à la question de cette succession.

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Et tout porte à croire que le NRM joue sa survie. On est d'autant plus fondé à le croire qu'en plus de ne pas faire l'unanimité, Museveni fils ne rassure pas au sein du parti présidentiel où la question de sa maturité politique se pose au point que d'aucuns souhaiteraient que l'octogénaire chef de l'Etat qui a prêté serment le 12 mai dernier pour un septième mandat, rempile en 2031.

Ce n'est pas l'opposant Bobi Wine qui dirait le contraire

Comment peut-il en être autrement quand, entre autoritarisme, excentricités et autre manque de retenue, l'intéressé lui-même ne semble avoir cure de son image en donnant l'impression de vouloir ériger la terreur en mode de gouvernance ? Ce n'est pas l'opposant Bobi Wine qui dirait le contraire. Lui qui est devenu le souffre-douleur du régime de Kampala, et qui a été contraint à l'exil après que sa tête a été mise à prix par le fils du président qui menaçait tantôt de le « décapiter », tantôt de le « castrer ».

Quant au reste de l'opposition, son sort reste la répression permanente. Et on ne compte plus les menaces répétées et autres déclarations virulentes et outrancières dont elle est l'objet de la part de celui qui n'est autre que le patron de l'armée. Et pour ne pas laisser d'autre tête émerger, c'est en véritable chien de garde de la République que Muhoozi Kaineguraba s'érige en Ouganda.

Allant jusqu'à menacer la vice-présidente, d'arrestation, pour son implication présumée dans un prétendu complot visant à renverser le régime. C'est dire combien Museveni fils fait feu de tout bois en Ouganda que son père présente lui-même comme son jardin potager. Dès lors, on comprend son impatience à accéder à un pouvoir qu'il se croit d'autant plus dédié, que son père de président ne manque pas de défendre ses aptitudes à diriger le pays à l'occasion.

C'est pourquoi cette opposition ouverte, au sein même du parti présidentiel, à la dévolution dynastique du pouvoir, sort autant de l'ordinaire sous nos tropiques africains, qu'elle marque un signal fort. Quoi qu'il en soit, si ce rejet retentissant devait traduire des frustrations cachées au sein du NRM qui regorge de cadres historiques, tout porterait à croire qu'il y a des susceptibilités que le président Museveni a manqué de ménager.

Une implosion du parti n'est pas à écarter

De là à se demander si l'inusable sénile locataire du palais présidentiel est en train de perdre la main, il y a un pas que l'on pourrait franchir. Quoi qu'il en soit, l'on ne serait pas étonné qu'il tente de reprendre la main à tout prix. Quitte à opérer une purge dans ses propres rangs, sous l'instigation du fils, avec la bénédiction du père.

En tout état de cause, au regard des réserves exprimées sur le comportement de l'officier militaire, tout porte à croire que le parti au pouvoir ne se reconnaît pas dans un personnage aussi extravagant et controversé que Muhoozi Kainegura, pour le représenter. Au-delà, une implosion du parti n'est pas à écarter, comme on l'a souvent vu en Afrique où les tensions au sein de bien des partis politiques, ont souvent conduit à des dissidences avec les conséquences que l'on sait.