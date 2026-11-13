Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 novembre 2026

Sao Tomé-et-Principe : le Premier ministre reconduit après les législatives de septembre

Américo Ramos, Premier ministre sortant de Sao Tomé-et-Principe, petit État insulaire d'Afrique centrale, a été reconduit dans ses fonctions après les élections législatives de septembre, a annoncé la présidence santoméenne jeudi.

Archipel de près de 240.000 habitants situé dans le golfe de Guinée, Sao Tomé-et-Principe est une ancienne colonie portugaise devenue un État indépendant en 1975, considéré comme un modèle de démocratie en Afrique depuis l'introduction du multipartisme en 1990. (Source TV5 Monde Afrique)

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Affaire des biens mal acquis : le président de la Guinée équatoriale sollicite l'intervention personnelle d'Emmanuel Macron

Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a demandé mercredi 11 novembre à Emmanuel Macron d'intervenir personnellement pour trouver une solution au différend autour d'un immeuble parisien abritant la représentation diplomatique de son pays, confisqué en 2021 dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis.

Le bâtiment, dont la mise en vente en juin a ravivé les tensions entre Paris et Malabo, appartenait au vice-président équatoguinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue, condamné en France pour détournement de fonds publics, blanchiment et abus de biens sociaux. Malabo conteste la confiscation malgré plusieurs décisions judiciaires favorables à la France. (Source Africa Radio)

Monnaie ghanéenne : Une nouvelle génération de billets, lancée pour doper le Cedi

Au Ghana, le président John Dramani Mahama a dévoilé, ce jeudi 12 novembre 2026, la nouvelle génération de billets de banque. Baptisée « Série Héritage », cette cuvée entrera en circulation dès le 1er décembre 2026.

Au Ghana, la monnaie ne servira plus seulement à payer, elle racontera désormais une nation. Imprimés sur du papier en coton renforcé, les nouveaux billets intègrent des fonctionnalités de sécurité renforcées pour lutter contre la fraude. Le billet de 1 Cedi rend hommage à la commerçante Agnes Oforiwa Tagoe-Quarcoopome, et celui de 2 Cedis au cardinal Peter Dery. (Source L’Infodrome)

Gambie - Cinq candidats à la présidentielle du 5 décembre

La Commission électorale indépendante de Gambie a officialisé jeudi cinq candidatures à l'élection présidentielle du 5 décembre 2026. Le président sortant Adama Barrow brigue un troisième mandat face à plusieurs figures de l'opposition.

Parmi les candidats retenus figurent Ousainou Darboe, chef du Parti démocratique uni (UDP), et Talib Ahmed Bensouda, ancien maire de Kanifing, particulièrement populaire auprès des jeunes.

La Commission électorale indépendante (IEC) avait reçu 18 demandes de candidature avant de procéder à leur examen. Son président, Joseph Colley, a notamment confirmé la validation des dossiers d'Adama Barrow et d'Ousainou Darboe. (Source Africa News)

Libye - Peine de mort prononcé pour la première fois à Tripoli contre un chef de milice

Le parquet de Tripoli, en Libye, a annoncé, mercredi 11 novembre 2026, avoir condamné à mort un ancien commandant d'un groupe armé ainsi que six de ses adjoints pour leur implication dans deux meurtres et des séquestrations en 2016. C'est une première à Tripoli envers des membres de groupes armés et de milices. Ces six miliciens et leur chef ont été reconnus coupables du meurtre de deux femmes et de la séquestration de leurs enfants durant six mois. L’affaire avait choqué et marqué l’opinion publique en 2016. Le verdict du tribunal pénal a été rendu en séance plénière. Les noms des six adjoints du chef du groupe armé n'ont pas été révélés par le tribunal. (Source RFI)

Décennie des Nations unies sur le boisement et le reboisement - Le Congo présente ses exploits et décline sa vision

En marge des travaux de la COP 31 qui se tiennent actuellement à Antalya en Turquie, la ministre congolaise de l’Economie forestière, Rosalie Matondo, a pris part, au nom du chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, au dialogue de haut niveau sur la décennie des Nations unies sur le boisement et le reboisement. A l’occasion, elle a délivré le message du Congo dans lequel elle a présenté ses prouesses et décliné ses perspectives dans le domaine. Le dialogue de haut niveau sur la décennie des Nations unies sur le boisement et reboisement a réuni des chefs d’Etat, des ministres et des représentants internationaux autour des mécanismes de préservation des forêts, de la gestion durable des ressources naturelles et de la lutte contre la désertification. (Source Adiac Congo)

Bénin : Asa-Connect lancée pour centraliser les contrats d’assurance automobile

Alors que la digitalisation des services financiers progresse au Bénin, le secteur des assurances engage à son tour sa transformation numérique. Avec Asa-Connect, les compagnies entendent mieux sécuriser les contrats automobiles, limiter les risques de fraude et simplifier les démarches des assurés.

Le gouvernement béninois a officiellement lancé, le mardi 10 novembre, Asa-Connect, une plateforme numérique développée à l’initiative de l’Association des sociétés d’assurances du Bénin (ASA-Bénin) pour les compagnies d’assurance IARD (incendie, accidents et risques divers) agréées dans le pays. (Source Agence Ecofin)

Sénégal–Soudan (4-1) : les Lions déroulent en seconde période, Pathé Mboup signe son premier grand coup

Accroché à la pause par une sélection soudanaise combative (1-1), le Sénégal a changé de rythme en seconde période pour s’imposer largement (4-1). Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Mbaye et Pathé Mboup ont trouvé le chemin des filets. Une victoire qui met en lumière la profondeur offensive des Lions et les nouvelles options dont dispose le sélectionneur Pape Thiaw.

Le Sénégal a fini par faire parler sa supériorité. Ce jeudi 12 novembre, les Lions ont dominé le Soudan (4-1), au terme d’une rencontre longtemps plus disputée que ne le laisse penser le score final. Après une première période équilibrée, les Sénégalais ont accéléré au retour des vestiaires, inscrivant trois buts pour faire définitivement basculer la rencontre. (Source Xalima.sn)

Côte d’Ivoire/Connectivité rurale : le satellite et le mobile à la conquête des derniers villages

Comment connecter les villages les plus reculés de Côte d’Ivoire sans multiplier les investissements coûteux ? À cette question, des experts réunis le 12 novembre 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, ont défendu une approche complémentaire associant les satellites en orbite basse (Leo) aux réseaux mobiles. Un choix qui pourrait accélérer l’inclusion numérique des populations rurales.

Dans certains villages de Côte d’Ivoire, téléphoner relève encore du parcours du combattant. Il faut parfois grimper sur une colline, lever le bras et chercher désespérément une barre de réseau. Cette réalité, qui contraste avec les progrès enregistrés dans les grandes agglomérations, rappelle l’ampleur du défi de la couverture numérique du territoire national. (Source Fratmat info)

Afrique du Sud : la BAD approuve 503,75 millions $ pour ouvrir l’électricité, le fret et l’eau à la concurrence

Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 503,75 millions de dollars à l’Afrique du Sud pour ouvrir l’électricité, le fret ferroviaire et portuaire et l’eau à la concurrence et aux capitaux privés.

Troisième appui budgétaire depuis 2023, il porte l’aide totale de la Banque à plus de 1,2 milliard de dollars. Il vise notamment un marché de gros couvrant 10 % des transactions d’électricité d’ici décembre 2027, la fin du monopole d’Eskom et l’agrément d’au moins six opérateurs ferroviaires et portuaires privés. (Source Africa News Agency)