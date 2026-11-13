Afrique: Jeux olympiques sur le continent, l'ambition devient une réelle perspective

Le succès des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 peut conforter les ambitions africaines d'accueillir un jour les Jeux olympiques. La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry interrogée sur cette possible aspiration souligne « les JOJ ont montré que rien ne manque à l'Afrique pour organiser un jour les JO », a-t-elle déclaré.

Se disant « très fière et reconnaissante » envers le Sénégal, elle a salué la qualité de l'organisation. La présidente du Comité international olympique (CIO), s'exprimait ce vendredi, lors d'une conférence de presse au Centre principal des médias, à Diamniadio. Selon Mme Coventry « tout a été professionnellement bien préparé ».

À travers cette appréciation, Dakar 2026 apparaît comme une étape importante dans la reconnaissance des capacités du continent africain, à accueillir les plus grandes compétitions sportives internationales.