Le premier médicament à base de cannabis thérapeutique 100% marocain, destiné au traitement de certaines formes sévères d'épilepsie résistantes aux traitements conventionnels, a été lancé officiellement jeudi à Casablanca.

Présenté lors d'une conférence de presse, ce nouveau médicament, désormais disponible dans les pharmacies, est le fruit de cinq années de recherches et de développement et d'un investissement global de plus de 200 millions de dirhams (MDH). Cette avancée s'accompagne également de la production de la première substance active pharmaceutique 100% marocaine à base de cannabis.

Selon les responsables des laboratoires Pharma 5, cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la souveraineté sanitaire nationale, témoigne de la capacité du Maroc à transformer ses ressources naturelles en solutions thérapeutiques à haute valeur ajoutée, grâce à la mobilisation de compétences scientifiques et industrielles 100% marocaines.

Ce médicament est issu d'un projet industriel couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la culture réglementée du cannabis jusqu'à la fabrication du produit fini.

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S'exprimant à cette occasion, la directrice générale des laboratoires Pharma 5, Mia Lahlou-Filali, a souligné que ce nouveau médicament constitue une avancée importante dans la prise en charge des patients souffrant d'épilepsie pharmacorésistante, une pathologie pour laquelle les options thérapeutiques demeurent limitées.

Sur les quelque 400.000 personnes atteintes d'épilepsie au Maroc, près d'un quart souffriraient de formes résistantes aux traitements, dont une proportion importante d'enfants, a-t-elle indiqué, dans une déclaration à la presse.

Selon Mme Lahlou-Filali, ce médicament pourrait permettre de réduire la fréquence des crises chez environ 50% des patients concernés, voire de les supprimer dans 10 à 15% des cas, offrant ainsi de nouvelles perspectives de prise en charge de cette pathologie.

Au-delà de sa portée médicale, cette réalisation revêt une dimension économique et sociale majeure, a-t-elle relevé, mettant en avant l'intégration des populations du Rif dans la filière licite du cannabis et la création de valeur ajoutée à travers une chaîne de production entièrement maîtrisée au Maroc.

De son côté, le directeur Recherche et Innovation des laboratoires Pharma 5, Abdelmoumen Mahly, a expliqué que la substance active utilisée dans la fabrication du médicament est constituée de cannabidiol (CBD) purifié à plus de 98%, conformément aux exigences de la Pharmacopée européenne et aux normes internationales de qualité pharmaceutique.

M. Mahly a également fait savoir ce médicament sera exporté vers plusieurs pays africains et du Moyen-Orient, après satisfaction des besoins du marché national, faisant état de demandes déjà exprimées par certains de ces pays.

Sur le plan industriel, le projet repose sur un modèle intégré associant les activités agricoles, scientifiques et pharmaceutiques, depuis la culture du cannabis dans le Rif jusqu'à l'extraction, la purification du cannabidiol et la fabrication du médicament.

Selon les données communiquées par Pharma 5, cette initiative mobilise plus de 40 hectares de cultures et bénéficie à 70 familles locales intégrées dans le circuit légal, tandis que plus de 100 tonnes de biomasse ont été traitées selon les standards pharmaceutiques.

Réalisé dans le cadre de la dynamique impulsée par la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, ce projet a bénéficié de la collaboration de plusieurs institutions, notamment l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS).