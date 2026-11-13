Togo: Lire, écrire, compter

13 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre de l'Éducation, Mama Omorou, a lancé jeudi le Programme d'appui à la transformation de l'éducation de base (PATEB). D'une durée de quatre ans, il cible en priorité le préscolaire et le primaire.

Soutenu par l'Agence française de développement (AFD) et le Partenariat mondial pour l'éducation, l'initiative repose sur trois piliers : l'amélioration de l'environnement scolaire, de meilleures conditions d'apprentissage et l'accompagnement pédagogique des enseignants.

Garantir que les enfants maîtrisent les savoirs de base, lire, écrire et compter, dès les premières années d'école. Telles sont les priorités.

Pour Benjamin Neumann, directeur de l'AFD au Togo, le programme représente une avancée pour le système éducatif et s'inscrit dans les Objectifs de développement durable (ODD).

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