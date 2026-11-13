Centrafrique: L'ONU renouvelle sa mission de paix pour un an, sur fond de retrait progressif

Le Conseil de sécurité a renouvelé jeudi le mandat de la mission de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine jusqu'en novembre 2027. Après douze ans de présence, la MINUSCA doit préparer le transfert progressif de ses responsabilités aux autorités du pays, malgré la persistance des violences et les répercussions de la guerre au Soudan.

Douze ans après son déploiement en République centrafricaine, l'ONU prolonge sa mission de maintien de la paix tout en préparant la relève. Le Conseil a adopté à l'unanimité une résolution renouvelant jusqu'au 15 novembre 2027 le mandat de la MINUSCA. Derrière ce vote consensuel se dessine un changement de cap : consolider les progrès accomplis depuis la guerre civile et préparer les autorités centrafricaines à assumer progressivement les responsabilités aujourd'hui confiées aux Casques bleus.

La résolution, présentée par la France, abaisse de 14 046 à 12 000 le plafond des effectifs militaires autorisés, soit une réduction de près de 15 %. Dans la pratique, cette mesure ne signifie toutefois pas le retrait immédiat de troupes : la mission compte à l'heure actuelle environ 10 000 militaires sur le terrain. Le texte maintient également un plafond de 2 265 policiers et de 40 agents pénitentiaires.

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« Les progrès réalisés au cours des dernières années sont réels », a souligné l'ambassadeur français, Jérôme Bonnafont, dont le pays est à l'origine du texte. Mais ces avancées restent selon lui « fragiles et menacés par une situation sécuritaire volatile », notamment dans les régions frontalières.

Une paix encore fragile

La MINUSCA avait été déployée en 2014, un an après le renversement du président François Bozizé par la Séléka, une coalition rebelle majoritairement musulmane. Les affrontements entre cette dernière avec les milices anti-Balaka, à majorité chrétienne, avaient plongé le pays dans une spirale de massacres, de pillages et de violences sexuelles.

Depuis, les institutions se sont progressivement rétablies. Les élections de décembre 2025 et d'avril 2026 ont marqué une nouvelle étape, tandis que l'accord de paix signé en 2019, renforcé par des négociations sous médiation tchadienne, a permis d'accélérer le désarmement des groupes rebelles.

Selon la résolution, 11 des quatorze groupes armés signataires de l'accord ont été dissous, désarmés et démobilisés, tandis que deux autres sont engagés dans ce processus. Depuis juillet 2025, plus de 1 900 combattants ont déposé les armes. Leur réinsertion économique reste toutefois difficile, faisant craindre une reprise des violences.

Surtout, l'insécurité persiste dans le nord et l'est du pays, notamment autour des sites miniers et des couloirs de transhumance. La guerre au Soudan voisin aggrave cette instabilité. Le Conseil condamne explicitement dans le texte les incursions des rebelles soudanais des Forces de soutien rapide (FSR) sur le territoire centrafricain et leur collaboration avec des groupes armés locaux.

Lors d'une précédente réunion du Conseil sur le pays, le 20 octobre dernier, Valentine Rugwabiza, la cheffe de la MINUSCA, avait notamment dénoncé une attaque récente à Am Dafock, localité située à la frontière soudanaise. Le 30 juin, des combattants de groupes armés centrafricains, épaulés par des éléments soudanais non identifiés, avaient pris le contrôle de la ville. Selon le dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU, l'assaut avait fait 29 morts, dont sept civils. Environ 17 500 habitants ont fui les combats pour trouver refuge près d'une base de la MINUSCA, qui a elle-même subi une attaque dans laquelle six Casques bleus ont été blessés.

La crainte d'un désengagement prématuré

C'est dans ce contexte que la MINUSCA, qui a déjà fermé plusieurs bases dans des régions jugées suffisamment stables, doit concentrer davantage ses moyens dans les zones à risque. Le transfert de ses responsabilités aux institutions nationales devra être progressif et conditionné aux capacités réelles de l'État.

Le représentant centrafricain a mis en garde contre une transition précipitée. « Une présence mieux ciblée peut être une présence plus efficace. Elle ne doit pas devenir une absence là où les populations ont encore besoin de protection », a-t-il déclaré.

Washington, qui s'était abstenu lors du précédent renouvellement, en novembre 2025, a cette fois voté pour. Les États-Unis ont salué l'abaissement du plafond militaire et la suppression des tâches électorales du mandat de la mission, estimant que la MINUSCA devait servir de modèle aux autres opérations de paix appelées à préparer leur départ.

Les trois membres africains du Conseil - la République démocratique du Congo, la Somalie et le Libéria - ont insisté sur la nécessité d'une transition adaptée aux capacités de l'État, alors que les difficultés financières fragilisent les opérations de maintien de la paix.

Car la stabilisation militaire ne s'est pas encore traduite par une amélioration générale des conditions de vie. Près de deux millions de Centrafricains, soit 31 % de la population, ont été confrontés à une insécurité alimentaire aiguë entre avril et août. Début octobre, le plan humanitaire de l'ONU n'était financé qu'à moins de la moitié

La résolution ne fixe aucune date pour le départ définitif de la MINUSCA. Elle prévoit une transition par étapes, dont le rythme dépendra de la situation sur le terrain. L'enjeu ne sera pas seulement de transférer des responsabilités, mais de s'assurer que les autorités centrafricaines disposent des moyens de les exercer.