Libye: Peine de mort prononcé pour la première fois à Tripoli contre un chef de milice

Le parquet de Tripoli, en Libye, a annoncé, mercredi 11 novembre 2026, avoir condamné à mort un ancien commandant d'un groupe armé ainsi que six de ses adjoints pour leur implication dans deux meurtres et des séquestrations en 2016. C'est une première à Tripoli envers des membres de groupes armés et de milices.

Ces six miliciens et leur chef ont été reconnus coupables du meurtre de deux femmes et de la séquestration de leurs enfants durant six mois. L'affaire avait choqué et marqué l'opinion publique en 2016.

Le verdict du tribunal pénal a été rendu en séance plénière. Les noms des six adjoints du chef du groupe armé n'ont pas été révélés par le tribunal. Le principal accusé, Naim al-Dhouaybi, dirigeait la « sixième division », un groupe armé qui avait son quartier général au centre de Tripoli et qui a participé à de nombreux affrontements entre milices rivales.

L'impunité des groupes armés touchée par cette décision

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Cette décision rappelle l'impunité qui règne en Libye, surtout à l'égard des groupes armés. Elle soulève surtout la question de la responsabilité pénale des dirigeants de ces formations armées pour les crimes commis par leurs membres. De telles mesures pourraient-elles, à l'avenir, s'appliquer à d'autres miliciens responsables de crimes ?

Il faut savoir que la peine de mort existe dans la législation libyenne, mais qu'elle a rarement été appliquée par le passé. En 2015, plusieurs caciques de l'ancien régime libyen de Kadhafi ont été condamnés à mort, mais ces peines n'ont jamais été appliquées.

En août, les autorités de l'Est libyen, dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, ont exécuté plus d'une trentaine de personnes condamnées à mort qui étaient accusées « de terrorisme ». Elles ont été présentées devant des tribunaux militaires, ce qui a suscité un tollé de la part des défenseurs des droits de l'homme dans le pays.