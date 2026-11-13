Sénégal: Une femme de culture engagée pour les droits des artistes africains

À travers Kumbati Records, Kumbati-Podcast et son engagement au sein de la Fondation SACAME (Sayon Camara Mères et Enfants), Saran Cissoko entend contribuer à une meilleure structuration de l'industrie musicale africaine. Entre défense des droits d'auteur, accompagnement des artistes et action humanitaire, cette professionnelle de la culture fait de la valorisation du patrimoine musical africain son principal cheval de bataille.

La question des droits d'auteur reste un défi majeur dans l'industrie musicale africaine.Alors que les oeuvres circulent désormais au-delà des frontières grâce aux plateformes numériques, de nombreux artistes peinent encore à maîtriser les mécanismes de protection, de gestion et de rémunération de leurs créations.

C'est sur ce terrain que s'est engagée Saran Cissoko, femme de culture, consultante en direction artistique et spécialiste de la gestion des droits et revenus des artistes.

Fille de la chanteuse guinéenne Sayon Camara, elle a grandi dans un environnement où la musique occupe une place centrale. Mais au-delà de cet héritage familial, c'est une expérience personnelle qui a progressivement orienté son engagement professionnel : la nécessité de retrouver, de préserver et de valoriser le patrimoine musical de sa mère, constitué de douze albums.

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Une démarche qui lui permet de mesurer les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes dans la gestion de leurs oeuvres et la préservation de leur héritage artistique.De cette expérience découle une conviction : le talent ne suffit pas toujours à garantir une carrière durable. Encore faut-il disposer des outils et des connaissances nécessaires pour protéger ses créations et en tirer des revenus.

Kumbati-Podcast, un outil de sensibilisation

C'est dans cette dynamique que s'inscrit Kumbati Records, dont Saran Cissoko est la présidente-directrice générale. À travers cette structure de production et d'accompagnement artistique, elle entend participer à la professionnalisation de l'écosystème musical africain et offrir aux créateurs des perspectives de valorisation de leur travail.

Parmi ses initiatives figure Kumbati-Podcast, une nouvelle rubrique consacrée aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle. L'objectif est de rendre ces questions plus accessibles aux artistes et aux professionnels de la culture, souvent confrontés à des difficultés dans la compréhension de leurs droits.

« Kumbati-Podcast est désormais votre nouvelle rubrique qui vous permet de découvrir, de connaître vos droits et le fruit de votre travail », annonce la plateforme dans sa présentation.

À travers ce programme, Saran Cissoko veut ouvrir un espace d'échange et de sensibilisation autour de problématiques essentielles : la protection des oeuvres, la gestion des droits et la juste rémunération des créateurs. Une manière de rappeler que derrière chaque chanson, chaque composition et chaque création se trouvent du travail, du talent et des investissements qui méritent reconnaissance.

SACAME, l'autre dimension de son engagement

Son implication ne se limite toutefois pas au secteur musical. Saran Cissoko est également associée aux activités de la Fondation SACAME (Sayon Camara Mères et Enfants), une initiative humanitaire portée par la chanteuse guinéenne Sayon Camara. La fondation inscrit son action dans une dynamique de solidarité en faveur des mères et des enfants.

Cet engagement social vient compléter son investissement dans le domaine culturel. Il traduit une volonté de faire de son parcours un espace d'action dépassant les seules questions de production et de carrière artistique.

Entre héritage familial, entrepreneuriat culturel et engagement humanitaire, Saran Cissoko construit ainsi un parcours à la croisée de plusieurs univers. Son ambition est de contribuer à un environnement dans lequel les artistes africains ne seraient plus seulement reconnus pour leurs performances, mais également pour la valeur économique et patrimoniale de leurs créations.