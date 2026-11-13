Sénégal: FIDAK 2026 - «Le Soleil» et le Cices unissent leurs forces pour une édition réussie

«Le Soleil» et le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) ont scellé, hier, un partenariat destiné à renforcer la couverture de la Foire et à valoriser les archives du journal. Les deux institutions publiques veulent mieux faire connaître leurs activités et leurs publics.

La mémoire des grands événements économiques se construit aussi à travers leur médiatisation et la conservation de leurs archives. Le Soleil et le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) entendent conjuguer leurs compétences pour relever ce défi, avec une attention particulière accordée au rayonnement de la 34e Foire internationale de Dakar. Une ambition formalisée, hier, par le paraphe d'une convention de partenariat entre les deux structures, représentées par leurs directeurs généraux, Lamine Niang et Samba Guèye.

Pour Lamine Niang, cette démarche participe d'un vaste chantier de modernisation de la ligne éditoriale et de diversification du modèle économique du quotidien. « Notre objectif est de dépasser le simple compte rendu factuel pour mettre l'information en lumière et en perspective », a expliqué le directeur général du Soleil.

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Cette évolution se traduit notamment par l'introduction de nouvelles rubriques d'analyse, à l'image des pages « Décrypteurs », le développement du fact-checking numérique, et le lancement d'un kiosque digital qui permet aux lecteurs d'accéder à l'édition du journal chaque soir dès minuit, avant même sa sortie des rotatives. « Nous voulons proposer à nos lecteurs une information davantage approfondie, vérifiée et accessible, tout en nous adaptant aux nouvelles habitudes de consommation de la presse », a-t-il ajouté.

Outre cette mutation numérique, Le Soleil cherche, à son avis, à valoriser ses capacités d'impression industrielle, qui lui permettent de produire aussi bien des brochures institutionnelles que des bulletins de vote.

La direction a, par ailleurs, rappelé la vocation première du quotidien, qui consiste à mettre son expertise au service de l'information et de la décision publique. Cette mission s'appuie sur un patrimoine documentaire exceptionnel, constitué de plus de cinq décennies d'archives photographiques et textuelles, qui retracent les grandes étapes de l'histoire contemporaine du Sénégal.

De son côté, le nouveau directeur général du Cices, Samba Guèye, a salué un partenariat qui lui paraît aller de soi entre deux entreprises publiques investies de missions complémentaires. « On ne peut pas organiser la Foire internationale de Dakar sans «Le Soleil». Nous sommes du même service public et nous avons le devoir de collaborer », a-t-il affirmé.

Le responsable du Cices a, dans la foulée, fait part de sa volonté de relever le niveau d'organisation de cette édition, en tirant les enseignements des difficultés rencontrées lors des précédentes manifestations. Il s'agit de corriger les dysfonctionnements constatés, et d'achever les installations dans les délais. « On est fier d'avoir signé ce contrat et nous comptons sur «Le Soleil» pour la réussite de l'événement », a-t-il conclu.