Sénégal: Politique sociale - Pose de la première pierre de la crèche de l'Ucad

La première pierre de la crèche de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) a été posée le jeudi 12 novembre 2026, marquant ainsi une avancée significative dans la politique sociale et académique de l'université.

La journée du jeudi 12 novembre 2026 marque un tournant qualitatif dans la politique sociale et académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le Recteur, Professeur Alioune Badara Kandji, et la Directrice de l'Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des tout-petits (ANPECTP), Tabaski Ba Diagne, ont procédé à la signature officielle de l'avenant nº 1 de l'accord-cadre de coopération, couplée à la pose de la première pierre de la crèche universitaire.

« Chaque matin, des mères et des pères de famille se posent la question de savoir à qui confier la garde de leur enfant. Ce que nous actons aujourd'hui, c'est la volonté de ne plus laisser aucun parent, membre de notre personnel, seul face à l'équation de la garde sécurisée de sa progéniture », a témoigné le Recteur de l'Ucad, Alioune Badara Kandji.

Pour le Recteur, « l'inclusion et l'équité dont nous parlons tant dans nos amphithéâtres se jouent aussi là, très concrètement, à la porte d'une crèche ».

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« Je vous invite à le suivre, à le questionner, à l'enrichir. Chercheurs, enseignants, agents administratifs : chacun a un rôle à jouer. Cette crèche sera l'oeuvre de tous et c'est à tous qu'elle devra rendre service », a ajouté le Recteur.

De son côté, la Directrice de l'ANPECTP a indiqué que cette structure répond à une préoccupation sociale majeure. C'est celle de permettre aux enseignantes-chercheuses et aux personnels administratifs, notamment aux femmes, de concilier vie familiale et carrière professionnelle.

En outre, la crèche n'est pas qu'une garderie d'enfants. Elle constituera également un « laboratoire vivant » dédié à la formation pratique, à l'innovation pédagogique et à la recherche interdisciplinaire dans des domaines tels que la médecine, les sciences de l'éducation et la psychologie.

Ainsi, cet accord fixe un objectif clair. Il s'agit de mettre en place des synergies ciblées pour promouvoir le développement intégré de la petite enfance.