Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'ANACIM fait un bilan avec la Task Force Mobilité

12 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a présenté son portail d'information météorologique à la Task Force Mobilité, réunie jeudi 12 novembre au Transport Operations Center (TROC), à la station BRT de Grand Médine.

Dans un communiqué, l'ANACIM indique que «chaque matin depuis le début des JOJ à 7h, le ministre Abdoul Ahad Ndiaye réunit la Task Force Mobilité JOJ Dakar 2026. Rendez-vous quotidien au Transport Operations Center (TROC), à la station BRT de Grand Médine (CETUD), pour suivre de près chaque dispositif et s'assurer que tout roule.»

Présenté au cours de la réunion, le portail météorologique est destiné aux «organisateurs, les fédérations sportives, les clubs, les athlètes et le grand public». Il fournit des prévisions sur les différents sites de compétition afin de faciliter la préparation et le déroulement des activités, précise la source.

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Cette initiative figure parmi les engagements de l'Agence dans le cadre de la convention signée avec le COJOJ. À ce titre, l'ANACIM assure également «les autorisations de survol et d'atterrissage ainsi que des inspections quotidiennes portant notamment sur les opérations d'enregistrement et de débarquement, les dispositifs d'accueil et de retour et les mesures de facilitation destinées aux délégations», relève la même source.

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