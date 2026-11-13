Sénégal: Lutte contre les médicaments frauduleux - Une semaine pour sensibiliser

Face à la circulation des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure, l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique prévoit une semaine de sensibilisation à Saint-Louis, du 22 au 27. Marche, caravane dans les quartiers et les écoles et panel à l'Ugb sont au programme.

La lutte contre les médicaments frauduleux passe aussi par l'information des populations. À Saint-Louis, une semaine de sensibilisation sera organisée du 22 au 27 afin d'attirer l'attention sur les dangers liés à la consommation de produits pharmaceutiques falsifiés ou de qualité inférieure. Prenant la parole en marge d'un atelier sur les maladies tropicales, Dr Adiouma Barry, coordonnateur régional de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique pour les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, a rappelé l'ampleur du phénomène.

Selon les estimations évoquées, un produit sur dix en circulation en Afrique subsaharienne serait concerné par la falsification ou la mauvaise qualité. La position frontalière de la région de Saint-Louis constitue, selon lui, un facteur de vulnérabilité face aux circuits illicites d'approvisionnement. D'où la nécessité de renforcer les contrôles, mais également de mieux informer les consommateurs sur les risques auxquels ils s'exposent. Plusieurs activités sont prévues durant cette semaine.

Le programme comprend une marche de sensibilisation avec la participation des forces de défense et de sécurité et des communautés, une caravane dans les quartiers de Saint-Louis et les établissements scolaires, ainsi qu'un panel à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'objectif est de rapprocher le message des populations, en particulier des jeunes, et de promouvoir les bons réflexes en matière d'achat de médicaments.

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Les organisateurs entendent notamment rappeler que les produits pharmaceutiques doivent être achetés auprès des pharmacies et dans les circuits officiels, plutôt qu'auprès de vendeurs informels. Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a pour sa part salué les efforts des services de contrôle, notamment les douanes et la brigade mixte mobilisée contre le trafic de produits pharmaceutiques.

Il a plaidé pour davantage de vigilance, mais aussi pour une meilleure collaboration entre les services concernés et les populations. Au-delà des opérations de contrôle, cette semaine entend ainsi faire de la sensibilisation un levier essentiel pour protéger les consommateurs et freiner la circulation des médicaments frauduleux.